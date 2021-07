Europese beurzen in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa gaan met verlies de middaghandel in. Rond lunchtijd daalt de Stoxx Europe 600 index 0,7 procent, verliest de Duitse DAX 1,0 procent, levert de Franse CAC 40 0,4 procent in en moet de Britse FTSE 100 het doen met een verlies van 1,0 procent.

Analist Michael Hewson van CMC Markets wees op de verliezen in Azië, "ondanks berichten dat Chinese toezichthouders hun strenge opvattingen over regulering wat lijken los te laten", wat erop duidt dat beleggers zich toch wel zorgen maken over de recente verkoopgolf.

De grote vraag in Europa is volgens Hewson "of de Europese markten erin zullen slagen om voor de zesde maand op rij winst te behalen" nu het de laatste handelsdag van de maand juli is.

Vooralsnog is het beeld gemengd, want de Stoxx 600 en CAC staan op winst, maar de DAX en FTSE staan op maandbasis in het rood.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend bekend dat de inflatie in de eurozone in juli is uitgekomen op 2,2 procent, van 1,9 procent in juni en 2,0 procent in mei.

De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent, waar 1,9 procent was voorspeld. Econoom Carsten Brzeski van ING schreef de misser toe aan de problemen in de aanvoerketen, maar verwacht wel dat de economie aan het eind van het jaar weer op het niveau zit van voor de coronapandemie.

In het afgelopen kwartaal groeide de economie in de eurozone met 2,0 procent, wat sterker was dan de 1,5 procent waar de markt op rekende. In het eerste kwartaal was nog sprake van een lichte krimp.

Economen van UniCredit wezen op het contrast met de juist tegenvallende groeidata uit de Verenigde Staten op donderdag. De analisten van de Italiaanse bank denken dat wanneer de euro zich weet te handhaven boven de 1,19 dollar, dat dan ook de 1,20 dollar haalbaar is in het huidige derde kwartaal.

Rond lunchtijd noteert de euro/dollar licht hoger op 1,1895. Een vat WTI-olie daalt licht tot 73,33 dollar.

Bedrijfsnieuws

Air France-KLM realiseerde in het tweede kwartaal een positieve kasstroom dankzij nieuwe boekingen, terwijl de luchtvaarder een positieve EBITDA verwacht in het lopende derde kwartaal. Het verlies bleef in het tweede kwartaal aanzienlijk, waarop het aandeel 1,5 procent daalde.

BNP Paribas behaalde in het tweede kwartaal een hogere winst, dankzij hogrere inkomsten en omdat er minder geld in de stroppenpot ging. Het aandeel daalde 1,0 procent.

Bij UniCredit was het beeld vergelijkbaar. Dankzij een kleinere stroppenpot, kwam de winst flink boven de verwachting uit. Het aandeel steeg 4,0 procent.

International Consolidated Airlines Group, moederbedrijf van onder meer British Airways, verwacht te kunnen profiteren van een toename in het vliegverkeer nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, maar geeft nog geen concrete outlook. In het tweede kwartaal lag het passagiersvervoer op 22 procent van het niveau van voor de pandemie. Het aandeel daalde 7 procent.

Herverzekeraar Swiss Re wist in de eerste jaarhelft weer winst te behalen en verwacht dat de impact van de coronapandemie in de komende kwartalen verder zal afnemen. Het aandeel verloor toch 3 procent.

In Frankfurt vielen Siemens Healthineers en RWE op na het verhogen van hun winstverwachtingen. Siemens Healthineers daalde vervolgens toch een procent, terwijl de koers van nutsbedrijf RWE licht steeg.

In Amsterdam en Brussel kwam staalproducent Aperam met indrukwekkende cijfers. Het aandeel daalde toch licht. Telecombedrijf Proximus steeg 4 procent na sterke cijfers.

Futures Wall Street

De Amerikaanse futures voorspellen vrijdag een lagere opening voor Wall Street, met vooral een aardig verlies voor de Nasdaq.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd. De S&P 500 index steeg 0,4 procent op 4.419,15 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,4 procent tot 35.084,53 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een slot van 14.778,26 punten.