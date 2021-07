Beursblik: Heineken profiteert van heropening horeca Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Heineken heeft in de eerste zes maanden van 2021 een duidelijk herstel laten zien. Dit blijkt uit de analistenconsensus die de brouwer zelf samenstelde. Analisten verwachten dat Heineken profiteerde van een makkelijke vergelijkingsbasis nu de horeca in verschillende delen van de wereld weer geleidelijk opent gaat. UBS voorziet dat de brouwer ook profiteerde van een groter marktaandeel in Europa. Voor de eerste jaarhelft rekenen de analisten op een volume van 124,9 miljoen hectoliter. Dat zou een autonome volumegroei betekenen van 8,5 procent. De biervolumes stegen volgens de analisten nog iets harder met 9,2 procent. De omzet wordt door de analisten geschat op 9,9 miljard euro, een autonome groei van 11,5 procent. Daarbij valt op dat de regio Afrika, het Midden-Oosten en Oost Europa goed is voor een plus van 22,3 procent en de Amerika's van voor procent. Europa groeide ook, maar met 2,7 procent wel het minst. De operationele winst, op beia, kwam volgens de analisten uit op 1,2 miljard euro, een autonome stijging van krap 54 procent. Onder de streep rekent de consensus op een nettowinst van 462 miljoen euro, of 651 miljoen euro op beia. Verschillende analisten menen dat Heineken een superieure omzetgroei boekt, maar daarvoor onvoldoende wordt beloond. "Heineken is de laatste grote kans in de Europese biersector", meent Jefferies. Heineken herhaalde bij de update over het eerste kwartaal te rekenen op een geleidelijk herstel in de tweede jaarhelft. Daarvoor is de brouwer wel afhankelijk van het succes van de vaccinatieprogramma's. In heel 2021 zullen de biervolumes volgens de analisten autonoom met 8,0 procent stijgen na een min van 8,1 procent in 2020. Daarmee zou de jaaromzet uitkomen op 21,6 miljard euro, tegenover 19,7 miljard euro in 2020, een autonome stijging van 11,4 procent na een krimp van 11,9 procent een jaar eerder. Heineken zei bij de laatste kwartaalupdate dat wisselkoerseffecten de omzet dit jaar met ongeveer 570 miljoen euro raken en de operationele en nettowinst met 100 en 50 miljoen euro. In 2023 denkt Heineken een marge te kunnen realiseren van 17,0 procent. Dat was 12,3 procent in 2020. Heineken opent maandag voorbeurs de boeken. Vrijdag daalde het aandeel een procent tot 99,28 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

