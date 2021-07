Beursblik: koersdoelverhogingen voor RELX Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: RELX

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse en UBS hebben vrijdag het koersdoel voor RELX verhoogd, nadat het databedrijf donderdag met een kwartaalupdate kwam. UBS stelde het koersdoel opwaarts bij van 19,40 naar 20,40 Britse pond en Credit Suisse verhoogde het koersdoel van 22,50 naar 24,30 pond. UBS heeft het aandeel op Neutraal staan, maar Credit Suisse hanteert een Outperform advies. Beide banken waren te spreken over de cijfers die RELX presenteerde. "Omwille van de positieve halfjaarcijfers verhogen we onze winstramingen voor 2021 met 3 procent en voor 2022 met 4 procent", schreven de analisten van UBS. Zij denken dat beleggers echter beter nog wat geduld kunnen hebben om een goed instapmoment af te wachten. Veel activiteiten van RELX groeien nu sneller dan voor de coronacrisis. "De grote vraag is nu of deze groeiversnelling ook in 2022 aanhoudt." Credit Suisse heeft meer vertrouwen in de toekomst. Vooral een volledig herstel van de tak Evenementen in 2022 kan flink bijdragen aan de winstontwikkeling. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

