Valuta: euro veert op na groeidata

(ABM FN-Dow Jones) De euro veerde vrijdagochtend op na het verschijnen van sterke groeidata uit de eurozone. De euro/dollar steeg 0,1 procent naar 1,1905.

In het tweede kwartaal groeide de economie in de eurozone met 2,0 procent, wat sterker was dan de 1,5 procent waar de markt op rekende. In het eerste kwartaal was nog sprake van een lichte krimp.

Economen van UniCredit wezen op het contrast met de juist tegenvallende groeidata uit de Verenigde Staten op donderdag.

Vanmiddag volgen belangrijke data uit de VS, over de persoonlijke inkomens en bestedingen, waarin ook de PCE inflatie wordt vermeld, de ontwikkeling van de industrie rond Chicago en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan.

"De persoonlijke inkomens en PCE vallen vermoedelijk tegen, net als de Chicago PMI", verwacht UniCredit.

Voor de persoonlijke inkomens in juni wordt een daling met 0,2 procent verwacht, terwijl de bestedingen met 0,7 procent stijgen. De PCE-kerninflatie, die voor de Federal Reserve belangrijk is, is vermoedelijk uitgekomen op 3,6 procent.

De analisten van de Italiaanse bank denken dat wanneer de euro zich weet te handhaven boven de 1,19 dollar, dat dan ook de 1,20 dollar haalbaar is in het huidige derde kwartaal.

Op macro-economisch vlak werd vanochtend verder bekend dat de inflatie in de eurozone in juli is uitgekomen op 2,2 procent, van 1,9 procent in juni en 2,0 procent in mei.

De Duitse economie groeide in het tweede kwartaal met 1,5 procent, waar 1,9 procent was voorspeld. Econoom Carsten Brzeski van ING schreef de misser toe aan de problemen in de leveringsketen, maar verwacht wel dat de economie aan het eind van het jaar weer op het niveau zit van voor de coronapandemie.