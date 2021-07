AEX ziet verliezen teruglopen, rake klappen voor InPost

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs wist vrijdagochtend een deel van de openingsverliezen weg te werken. Rond de klok van elf uur daalde de AEX nog maar 0,3 procent tot 756,09 punten.

"Nadat Amazon met slechter dan voorziene resultaten kwam donderdagavond, verslechterde de stemming op de beurzen ietwat", aldus analisten van SEB. Bovendien blijft een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus tot zorgen leiden. "De vraag naar mondkapjes en vaccins blijft stijgen", aldus SEB.

"De Amerikaanse president Joe Biden zet alles op alles om iedereen gevaccineerd te krijgen. Er worden al beloningen uitgedeeld en er wordt actie ondernomen tegen ambtenaren die een vaccinatie weigeren."

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets stelde dat de Europese beurzen na een zwakke start van de week wat opveerden van de bodem dankzij sterke bedrijfscijfers. "De grote vraag is of de Europese beurzen vandaag voor de zesde maand op rij hoger kunnen afsluiten", aldus Hewson.

De analist zag dat de Aziatische markten vanochtend nog scherp daalden, ondanks dat Chinese toezichthouders wat terugkwamen op eerdere uitspraken om techbedrijven en educatieve ondernemingen hard aan te pakken. "De nieuwe uitspraken van China hieromtrent lijken niet echt te werken", aldus Hewson. "Door strengere regels aan te kondigen heeft China de geest uit de fles gelaten en het vertrouwen lijkt even zoek."

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1904. De olieprijzen daalden licht.

Naast een stroom aan bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor macrocijfers. Onder meer het definitieve Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli kan op aandacht rekenen.

Vanochtend werd bekend dat de inflatie in de eurozone verder is gestegen naar 2,2 procent. Dit was een maand eerder nog 1,9 procent. Het bruto binnenlands product in de eurozone steeg in het tweede kwartaal met 2,0 procent op kwartaalbasis. In het eerste kwartaal daalde het bbp juist nog met 0,3 procent.

Stijgers en dalers

In de AEX won Signify 1,3 procent en KPN 0,3 procent. Unibail leverde 2,3 procent in en ook Adyen kon met een min van 1,2 procent niet in het groen komen.

In de AMX won Air France-KLM 0,1 procent na cijfers. De luchtvaarder zet het herstel in, zo ziet ING. De verwachtingen van zowel Air France-KLM zelf als die van analisten werd overtroffen. De luchtvaarder verwacht in het lopende kwartaal een positieve EBITDA te boeken. WDP won 1,2 procent, eveneens na cijfers. Ook hier waren de resultaten sterker dan voorzien.

Inpost verloor juist 4,8 procent nadat een grootaandeelhouder een pluk aandelen tegen een korting zou willen verkopen.

In de AScX won Brunel na cijfers 2,6 procent. ING sprak dan ook van een meevallende prestatie. Ordina verloor 4,1 procent, na de koersdreun van donderdag.