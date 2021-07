Beursblik: Deutsche Bank verhoogt koersdoel ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft vrijdag het koersdoel voor ArcelorMittal verhoogd van 36,00 naar 40,00 euro met een onveranderde koopaanbeveling. Volgens de Duitse bank kwam ArcelorMittal donderdag met sterke kwartaalcijfers. De EBITDA van 5,1 miljard dollar was hoger dan voorzien door de consensus. Deutsche had gerekend op 4,6 miljard dollar. De analisten van Deutsche verhogen hun taxaties voor 2021 tot en met 2023 met 7 tot 13 procent. Daarmee zit de bank circa 13 procent boven de analistencosnensus voor dit jaar. Ondanks deze verhogingen denkt Deutsche Bank dat er wellicht nog meer in het vat zit, nu de prijzen in Azië herstellen en er sprake is van krapte in Europa. "Dit kan wel eens op een perfect moment komen voor de onderhandelingen over de jaarcontracten in het vierde kwartaal", aldus de bank. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

