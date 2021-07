Lagere opening AEX voorzien

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,7 procent. Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond nog hoger, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend juist terrein prijs geven.

Donderdag scherpte de AEX met een winst van 1,4 procent op 758,08 punten nog overtuigend zijn hoogste stand ooit aan. De hoofdindex staat in het lopende jaar op een winst van maar liefst 20 procent. Daar komen uitgekeerde dividenden nog bovenop. De index van de 50 grootste Europese ondernemingen, de Euro Stoxx 50, is dit jaar met 15,5 procent gestegen.

Op Wall Street sloten de hoofdindices donderdagavond met bescheiden winsten toch weer op recordniveaus. De index van de ongeveer 500 grootste Amerikaanse ondernemingen, de S&P 500, is in 2021 nu 19,4 procent gestegen.

Amerikaanse beleggers hadden het donderdag druk met kwartaalcijfers. "De meeste bedrijven bevinden zich in een vrij gunstige positie. Ze hebben veel geld en er is vraag. Het was iets dat al een beetje werd verwacht vorig kwartaal, maar er zijn nog steeds positieve verrassingen", zei econoom Ludovic Subran van Allianz.

Donderdag nabeurs stelde Amazon evenwel teleur. De e-commerce gigant wist de afgelopen kwartalen nog flink te profiteren van de coronalockdowns waardoor mensen aan huis gebonden waren en meer online bestellingen deden. Dat effect werd in het tweede kwartaal met het heropenen van economieën minder.

Amazon behaalde in het afgelopen kwartaal weliswaar een duizelingwekkende omzet van 113,1 miljard dollar, maar dit was toch nog aan de onderkant van de verwachtingen en in de elektronische handel nabeurs koerste het aandeel maar liefst 7,5 procent lager.

De koersdomper van Amazon heeft impact op de Amerikaanse futures, die vanochtend wijzen op een lagere opening van de hoofdindices in New York vanmiddag.

De resultaten van Amazon volgen op overwegend sterke cijfers van andere techzwaargewichten, zoals Microsoft, Alphabet, Apple en Facebook die eerder deze week verschenen.

In Azië staan de aandelenmarkten vanochtend onder druk met de beurs in Hongkong als negatieve uitschieter met een verlies van 2,5 procent. De Hang Seng index kent deze week heftige koersbewegingen van techbedrijven die hard getroffen worden door de recente Chinese reguleringsdrift. Techgiganten Alibaba en Tencent verliezen vanochtend 5 tot 6 procent. Donderdag zaten deze aandelen juist nog flink in de lift.

Ook de Amerikaanse olie-future staat met een verlies van 0,7 procent vanochtend iets onder druk. Donderdagavond steeg de future in New York nog met 1,7 procent naar 73,62 dollar.

Naast een stroom aan bedrijfscijfers hebben beleggers vandaag ook oog voor macrocijfers. Vooral de voorlopige inflatie in de eurozone in juli zal nauwlettend in de gaten gehouden worden, terwijl ook het definitieve Amerikaanse consumentenvertrouwen in juli op aandacht kan rekenen.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Air France-KLM steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 1,18 miljard euro naar 2,75 miljard euro. Er werden circa 477 procent meer passagiers vervoerd in het afgelopen kwartaal. Air France-KLM kwam zo uit op een operationeel verlies van 752 miljoen euro

Aperam zag in het tweede kwartaal de winstgevendheid fors stijgen dankzij een gunstige prijsontwikkeling. De omzet steeg op kwartaalbasis van 1,2 miljard naar 1,3 miljard euro en de aangepaste EBITDA steeg van 175 miljoen naar 262 miljoen euro. Voor het lopende derde kwartaal mikt Aperam op een zelfde aangepaste EBITDA als in het tweede kwartaal.

De nettowinst van Euronext steeg afgelopen kwartaal met 5,6 procent naar 86,6 miljoen euro, op een omzet die 56 procent steeg naar 328,8 miljoen euro. Op vergelijkbare basis en rekening houdend met wisselkoerseffecten was er sprake van een omzetgroei van 3,5 procent.

WDP werd optimistischer over de winstontwikkeling voor de rest van het jaar. Eerder mikte WDP voor heel 2021 nog op een EPRA-winst per aandeel van 1,07 euro, maar dat werd verhoogd naar 1,10 euro, een stijging met 10 procent tegenover 2020.

Brunel heeft in het tweede kwartaal van 2021 aan de eigen verwachtingen voldaan en liet zich positief uit over de tweede jaarhelft. Brunel verwacht dat de omzet weer zal groeien.

Gilde deed het overnamebod op DPA Group gestand, wat betekent dat de transactie afgerond kan worden.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index steeg donderdag 0,4 procent op 4.419,15 punten, de Dow Jones index steeg ook 0,4 procent tot 35.084,53 punten en de Nasdaq steeg 0,1 procent bij een slot van 14.778,26 punten.