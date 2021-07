Update: Groter dan verwacht verlies voor Air France-KLM

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM heeft door de coronacrisis opnieuw een groot verlies geleden in het tweede kwartaal van 2021, maar de resultaten trokken wel aan op jaarbasis. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit cijfers van de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij.

De omzet van Air France-KLM steeg op jaarbasis van 1,18 miljard euro naar 2,75 miljard euro. Er werden circa 477 procent meer passagiers vervoerd in het afgelopen kwartaal.

Bij KLM steeg de omzet in het afgelopen kwartaal met krap 195 procent tot 1,7 miljard euro. Air France behaalde een 72 procent hogere omzet van krap 1,2 miljard euro.

Air France-KLM kwam zo uit op een operationeel verlies van 752 miljoen euro, een verbetering van 801 miljoen euro ten opzichte van het verlies van een jaar eerder. Maar netto leed de maatschappij nog altijd een verlies van 1,5 miljard euro, hetgeen wel een verbetering betekende van 1,1 miljard euro ten opzichte van het verlies van een jaar eerder. Toch was de winst minder dan door analisten voorzien.

Voor het tweede kwartaal rekenden analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gemiddeld op een omzet van 2,75 miljard euro. Dit zou een operationeel verlies opleveren van 1,1 miljard euro, dachten de analisten, en een nettoverlies van 1,3 miljard euro.

Eind juni had Air France-KLM een nettoschuld van 8,3 miljard euro, circa 2,7 miljard euro minder dan een jaar terug. In het eerste kwartaal van dit jaar bedroeg de schuld nog 12,6 miljard euro.

Verder had het luchtvaartconcern eind juni voor 9,4 miljard euro aan liquiditeiten en kredietlijnen. Dit was in maart nog 8,5 miljard euro. De uitgifte van 800 miljoen euro aan obligaties eind juni is hierin nog niet meegenomen.

Volgens Air France-KLM is de huidige liquiditeitspositie toereikend, gezien de eerste tekenen van herstel en de cashbehoefte van de maatschappij. De luchtvaarder verwacht in het derde kwartaal een positieve EBITDA te boeken.

De aangepaste operationele vrije kasstroom was 210 miljoen euro positief, dankzij een sterke ticketverkoop.

Outlook

Sinds juni ziet de luchtvaarder eerste tekenen van herstel in de boekingen, dankzij de afbouw van de reisrestricties in Europa in verband met de coronacrisis. Dat ook Amerikanen weer naar Europa mogen, doet ook het aantal boekingen toenemen, aldus het bedrijf.

De luchtvaarder verwacht in deze context in het derde kwartaal op een capaciteit van 60 tot 70 procent van de totale capaciteit in het derde kwartaal van 2019 te kunnen vliegen. Vanwege de onzekerheid gerelateerd aan Amerikanen die al dan niet naar Europa vliegen, deed Air France-KLM geen uitspraken over de voorziene capaciteit in het vierde kwartaal.

