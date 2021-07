Flink meer winst voor Aperam Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het tweede kwartaal de winstgevendheid fors zien stijgen dankzij een gunstige prijsontwikkeling. Dit bleek uit de kwartaalcijfers van het bedrijf in roestvaststaal. De omzet steeg op kwartaalbasis van 1,2 miljard naar 1,3 miljard euro en de aangepaste EBITDA steeg van 175 miljoen naar 262 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op een EBITDA van 219 miljoen euro. De taxaties van de analisten lagen tussen de 203 en 250 miljoen euro. In het tweede kwartaal van 2020 behaalde Aperam bij een omzet van 818 miljoen euro een aangepaste EBITDA van 49 miljoen euro, Bij de laatste kwartaalcijfers liet Aperam weten zelf voor het tweede kwartaal te rekenen op een aangepaste EBITDA die hoger zou uitvallen dan in de eerste drie maanden. Ook rekende de fabrikant op een kleine daling van de nettoschuld. Die lag in het eerste kwartaal op 56 miljoen euro en daarvan was nog slechts 1 miljoen euro over aan het einde van juni. Netto verdiende Aperam afgelopen kwartaal 213 miljoen euro, bijna een verdubbeling ten opzichte van de 116 miljoen euro in het eerste kwartaal. Outlook CEO Timoteo Di Maulo heeft alle vertrouwen dat de goede trend ook in de tweede helft van dit jaar doorzet. In combinatie met het Leadership Journey programme denkt de topman dat dit zal resulteren in het beste halfjaar in de geschiedenis van Aperam. Voor het lopende derde kwartaal mikt Aperam op een zelfde aangepaste EBITDA als in het tweede kwartaal. Ook de vergelijkbare vrije kasstroom zal gelijk zijn aan die in het tweede kwartaal, "ondanks een hoger werkkapitaal". Verder wil Aperam voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

