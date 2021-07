Europese beurzen openen naar verwachting in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een lagere opening tegemoet, ondanks de winst op Wall Street.

IG voorziet een openingsverlies van 118 punten voor de Duitse DAX, een min van 52 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 38 punten voor de Britse FTSE 100.

De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd.

Beleggers zagen zich donderdag gesteund door sterke bedrijfscijfers, een aanhoudend economisch herstel en een soepel monetair beleid van centrale banken. Conform verwachting handhaafde de Federal Reserve woensdag het monetair beleid. De Fed zei in een verklaring dat de economie vooruitgang heeft geboekt in de richting van zijn werkgelegenheids- en inflatiedoelstellingen en dat de centrale bank zijn stimuleringsprogramma in de komende maanden zal blijven evalueren.

"Geruststellende berichten in Chinese staatskranten moedigden koopjesjagers aan om in te stappen", vulde investment manager Simon Wiersma van ING aan. Aandelen van grote techbedrijven die door Chinese reguleringsdrift de afgelopen week hard werden getroffen, lieten donderdag herstel zien na geruststellende woorden van Beijing.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone is verslechterd. Het consumentenvertrouwen daalde van 3,3 negatief in juni naar 4,4 negatief in juli, conform een voorlopig cijfer. De Duitse werkloosheid liet een duidelijke daling zien in juli.

Bedrijfsnieuws

Het aandeel van het Brits-Nederlandse Royal Dutch Shell steeg 3,7 procent. De energiereus heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten harder zien stijgen dan verwacht en kondigde aan de aandeelhouder beter te gaan belonen.

Nestlé heeft in de eerste helft van dit jaar een hogere nettowinst geboekt en verhoogde de omzetraming voor het hele jaar licht. De Zwitserse voedselgigant daalde 0,4 procent, vermoedelijk op zorgen over de marge.

Sectorgenoot Danone boekte in de eerste zes maanden een hogere nettowinst, waaraan alle productcategorieën in het tweede kwartaal bijdroegen. De Franse voedingsreus steeg 6,5 procent.

Nokia heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een hoger dan voorziene winst geboekt en verhoogde de outlook, nadat het marktaandeel won en een hogere omzet boekte uit de verkoop van 5G-netwerkapparatuur. Het aandeel eindigde donderdag 4,6 procent hoger.

Airbus boekte het afgelopen kwartaal een 70 procent hogere omzet van 14,2 miljard euro en presteerde daarmee beter dan verwacht. De fabrikant verhoogde tevens zijn outlook voor het hele jaar. Het aandeel steeg 0,6 procent.

AB InBev wist in het tweede kwartaal stevig te groeien en overtrof de analistenverwachting op omzetvlak, maar kwam onder de prognoses uit wat de bedrijfskasstroom betreft. Het aandeel daalde 5,6 procent.

Credit Suisse heeft in het tweede kwartaal de winst scherp zien terugvallen als gevolg van een herschikking van de investeringsbank en het miljarden debacle rond hedgefonds Archegos. Het aandeel verloor 2,0 procent.

Telefonica boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 7,7 miljard euro, tegenover 425 miljoen euro een jaar eerder, vanwege circa 7,4 miljard euro aan winsten uit desinvesteringen en een joint venture. Het concern verhoogde de verwachtingen voor het hele jaar. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Volkswagen boekte het afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet en verwacht dat het aantal leveringen voor het hele jaar aanzienlijk hoger zullen zijn dan vorig jaar, ondanks de problemen met de aanvoer van halfgeleiders. Het aandeel sloot 1,7 procent hoger.

ArcelorMittal heeft de winst in het tweede kwartaal nog verder weten op te voeren en liet zich optimistisch uit over de rest van het jaar. Het aandeel steeg 4,1 procent.

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag in het rood.

Beleggers kunnen reageren op de cijfers van webwinkelreus Amazon, die donderdag nabeurs verschenen en qua omzet tegenvielen.

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag licht hoger geëindigd.

De markten in New York hebben het donderdag druk met kwartaalcijfers. "De meeste bedrijven bevinden zich in een vrij gunstige positie. Ze hebben veel geld en er is vraag. Het was iets dat al een beetje werd verwacht vorig kwartaal, maar er zijn nog steeds positieve verrassingen", zei econoom Ludovic Subran van Allianz.

De Federal Reserve liet woensdagavond doorschemeren dat het afbouwen van het stimulerende beleid in zicht kan komen, maar kwam niet met meer concrete informatie.

"De essentie van de boodschap is dat de Fed geen haast heeft", zei strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management. "We zullen waarschijnlijk een relatief langzaam tempo van afbouwen zien en een tempo waarop de markt kan anticiperen", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd vanmiddag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten in de week eindigend op 24 juli is gedaald met 24.000 naar 400.000, terwijl de markt rekende op een daling naar 380.000 aanvragen.

De Amerikaanse economie is in het tweede kwartaal met 6,5 procent gegroeid, zoals ook al uit voorlopige cijfers bleek. Economen rekenden echter op een groei van 8,4 procent.

Met name de groeicijfers waren volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade teleurstellend.

"Dat de groei zou vertragen was wel duidelijk, maar niet met zoveel", aldus de marktkenner. Hij wees er echter op dat dit ook betekent dat de Fed zijn stimulering voorlopig niet in zal trekken.

Verder daalden de aanstaande woningverkopen in de VS in juni met 1,9 procent.

De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 73,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Facebook heeft het afgelopen kwartaal sterker gepresteerd dan verwacht, maar zei te rekenen op meer tegenwind bij zijn advertentietak als gevolg van nieuwe regelgeving. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg het afgelopen kwartaal met 7 procent tot 2,9 miljard, wat in lijn was met de verwachtingen. Het aandeel daalde 4 procent.

Comcast heeft in het afgelopen kwartaal een kwart meer winst geboekt, dankzij nieuwe klanten voor breedbandinternet en mobiele telefonie, terwijl het bedrijf ook profiteerde van de heropening van zijn themaparken. Het aandeel steeg licht.

Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst verdubbeld en presteerde daarmee beter dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar smartphones en de uitrol van nieuwe mobiele netwerktechnologie. Het aandeel steeg 6 procent.

Paypal heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, maar de omzet stelde teleur. Het aandeel stond meer dan 6 procent lager.

Merck heeft in het tweede kwartaal de omzet fors zien stijgen. In het afgelopen kwartaal steeg de omzet met 22 procent naar 11,4 miljard dollar. De winst per aandeel bedroeg 0,61 dollar, tegenover 1,18 dollar een jaar geleden. Het aandeel verloor bijna 2 procent.

YUM! Brands heeft het afgelopen kwartaal een nettowinst van 391 miljoen dollar, ofwel 1,29 dollar per aandeel geboekt, op een omzet van 1,6 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,116 dollar per aandeel. Daarmee presteerde de moedermaatschappij van onder andere Taco Bell beter dan verwacht. Het aandeel steeg bijna 6 procent.

Mastercard boekte het afgelopen kwartaal een winst per aandeel van 2,08 dollar op een omzet van 4,5 miljard dollar. De aangepaste winst bedroeg 1,95 dollar per aandeel. Vooraf door FactSet geraadpleegde analisten rekenden op een aangepaste winst van 1,74 dollar per aandeel op een omzet van 4,4 miljard dollar. Het aandeel steeg ruim een procent.

Ford is optimistischer geworden over 2021. Dit bleek donderdag uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse autofabrikant. De cijfers over afgelopen kwartaal waren sterk en het aandeel steeg zo'n 4 procent.

Online handelsplatform Robinhood ging donderdag naar de beurs voor 38 dollar per stuk. Het aandeel sloot op 34,82 dollar.

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag lager.

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1878. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,1890.

