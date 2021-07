Producentenprijzen stijgen opnieuw hard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De afzetprijzen van de Nederlandse industrie lagen in juni gemiddeld 12,6 procent hoger dan in juni 2020. Dit meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek vrijdag. Een maand eerder bedroeg de prijsstijging al 13,2 procent. De ontwikkeling van de afzetprijzen in de industrie hangt sterk samen met de prijsontwikkeling van ruwe aardolie. In juni 2021 kostte een vat ruwe North Sea Brent olie bijna 61 euro, circa 69 procent meer dan een jaar eerder. In mei kostte een vat ruwe North Sea Brent gemiddeld 56 euro. Dat was ruim 88 procent meer dan een jaar eerder. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.