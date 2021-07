Amazon stelt teleur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon.com heeft in het tweede kwartaal van 2021 een hogere omzet behaald dan een jaar eerder, maar de opbrengsten bleven achter bij de verwachtingen, waarop het aandeel nabeurs 5 procent daalde. De Amerikaanse e-commercegigant wist de afgelopen kwartalen flink te profiteren van de coronalockdowns waardoor mensen aan huis gebonden waren en meer online bestellingen deden. Dat effect werd in het tweede kwartaal met het heropenen van economieën minder. Wel profiteerde Amazon in het tweede kwartaal van zijn koopjesfestijn Prime Day. Amazon rekende voor het tweede kwartaal op een omzet van 110 tot 116 miljard dollar. De omzet kwam uit op 113,1 miljard dollar, wat een stijging van 27 procent op jaarbasis betekende. Exclusief gunstige wisselkoerseffecten steeg de omzet 24 procent op jaarbasis. Door FactSet geraadpleegde analisten voorspelden echter een omzet van 115,4 miljard dollar. De operationele winst verbeterde van 5,8 naar 7,7 miljard dollar en onder de streep resteerde een nettowinst van 7,8 miljard dollar, of 15,12 per aandeel. Analisten gingen uit van 12,28 dollar per aandeel. Voor het derde kwartaal rekent Amazon op een omzet van tussen de 106 miljard en 112 miljard dollar en een operationele winst van 2,5 tot 6,0 miljard dollar. De resultaten van Amazon volgen op overwegend sterke cijfers van andere techzwaargewichten, zoals Microsoft, Alphabet, Apple en Facebook die eerder deze week verschenen. In de reguliere handel op Wall Street daalde het aandeel donderdag 0,8 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

