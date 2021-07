Olieprijs stijgt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag gestegen. Op een settlement van 73,62 dollar werd een vat West Texas Intermediate 1,7 procent duurder.



Dat is het hoogste niveau in ruim twee weken. Volgens analist Edward Moya van Oanda kan de olieprijs momenteel meeliften op het optimisme wat heerst op de bredere financiële markten. Hij waarschuwt wel voor tegenwinden.



Volgens Moya is de bandbreedte voor de olieprijs krap en zou de vraag op de korte termijn verstoord kunnen worden door het feit dat steeds meer landen vaccinaties en andere eisen stellen aan de toegang tot bedrijven, winkels, evenementen en reizen.



"Dit zou kunnen leiden tot een trager economisch herstel", aldus Moya.



Voorlopig is de vraag echter nog sterk, meent analist Robbie Fraser van Schneider Electric, gezien de dalingen in de Amerikaanse olie- en benzinevoorraden. Maar ook hij erkent dat de zorgen toenemen over de snel verspreidende deltavariant van het coronavirus, in zowel de VS als daarbuiten.



Analisten van Sevens Report sluiten niet uit dat de olieprijs daalt richting de 50 dollar als er meer negatief nieuws komt op coronagebied. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

