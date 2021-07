Shell trekt AEX naar recordstand

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs heeft de drukke donderdag van het cijferseizoen afgesloten met een nieuwe recordstand.

Met hulp van Royal Dutch Shell won de AEX 1,4 procent en sloot af op 758,08 punten.

Beleggers konden vandaag ook reageren op het laatste rentebesluit van de Federal Reserve.

De Fed liet woensdagavond doorschemeren dat het afbouwen van het stimulerende beleid in zicht kan komen.

"De essentie van de boodschap is dat de Fed geen haast heeft", meent strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management. Hij rekent op een laag tempo van afbouwen, dat de markt voldoende gelegenheid biedt om hierop te anticiperen.

Toch waarschuwt Brian Rose van UBS dat de Fed de komende maanden steeds steviger zal hinten op tapering. En dat mondt vermoedelijk in december uit in de daadwerkelijke aankondiging van de verkrapping van het beleid.

In de eurozone bleek het consumentenvertrouwen gedaald. Dat gold ook voor de werkloosheid in Duitsland. De afname van de nieuwe steunaanvragen in de VS viel tegen, net als de economische groei in het tweede kwartaal.

De euro/dollar handelde op 1,1885. Olie werd een procent duurder op 73 dollar.

Stijgers en dalers

Koploper in de AEX was Prosus met een koerswinst van 6,0 procent. Begin van de week stond het aandeel nog zwaar onder druk, na de koersdalingen in China. Prosus is een belangrijke aandeelhouder van de Chinese internetgigant Tencent.

Royal Dutch Shell won 3,7 procent. De kwartaalcijfers waren beter dan verwacht en Shell kondigde aan de aandeelhouder royaal te gaan belonen. Tot het einde van het jaar koopt Shell voor 2 miljard dollar aan eigen aandelen in. Verder werd ook het kwartaaldividend verhoogd naar 0,24 dollar per aandeel, en dit laatste was ruimhartiger dan waarop de markt had gerekend. Van alle grote oliereuzen biedt Shell de aandeelhouder de hoogste beloning, aldus zakenbank Jefferies.

Ook ArcelorMittal werd goed beloond voor de kwartaalcijfers. De staalreus werd 4,1 procent duurder en de resultaten van RELX leverden een koerswinst op van 3,0 procent.

De grootste daler donderdag was Unibail-Rodamco-Westfield. Dit aandeel verloor 1,8 procent. Woensdagavond kwam het vastgoedfonds met cijfers en die lieten een stevige daling van de huurinkomsten zien. Het verlies was vanochtend nog een stuk groter.

In de AMX zag Arcadis de kwartaalcijfers beloond met een koersstijging van 4,1 procent en Fugro steeg 2,4 procent na het openen van de boeken. Daarentegen moest AMG 5,8 procent inleveren. ING vond de cijfers van AMG dan ook tekort schieten.

Bij de kleinere aandelen ging CM.com aan kop met een winst van 7,0 procent. Ook dit was na cijfers. De rapportage van Ordina daarentegen leverde een koersverlies op van 11,0 procent.

Wall Street

Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 kleurden de Amerikaanse beurzen groen.