Beursblik: Ordina stelt teleur

Beeld: Ordina

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalrapportage van Ordina was vrij teleurstellend. Dit oordeelde analist Marc Zwartsenburg van ING donderdag. De aangepaste EBITA van 8,7 miljoen euro was veel lager dan de 15,7 miljoen euro in het eerste kwartaal en de 14,2 miljoen euro waarop ING had gerekend. "We weten dat het eerste kwartaal positief werd beïnvloed door corona, weinig mensen namen vakantie op en dus was de productiviteit hoog, en zoals altijd was er een werkdageffect tussen het eerste en het tweede kwartaal, maar dat verklaart niet het totale verschil", aldus Zwartsenburg. De omzet viel de analist dan ook tegen. Die lag met 95,4 miljoen euro ruim 2 miljoen euro lager dan de analist had verwacht. Zwartsenburg vreest dat de marge tijdelijk flink onder kan komen te staan, en dat kan negatief uitpakken voor de jaarresultaten. ING heeft een koopadvies op Ordina met een koersdoel van 5,00 euro. Het aandeel Ordina daalde 10,9 procent tot 3,68 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

