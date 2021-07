Meer inkomsten voor Mastercard Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Mastercard heeft in het tweede kwartaal van 2021 de resultaten zien stijgen. Dat bleek donderdag uit cijfers van het betaalkaartenbedrijf. De winst steeg van 1,4 miljard naar 2,1 miljard dollar, of van 1,41 naar 2,08 dollar per aandeel. De aangepaste winst per aandeel kwam uit op 1,95 dollar. Dat was een jaar eerder 1,36 dollar. Analisten rekenden op 1,74 dollar per aandeel, volgens FactSet. De omzet steeg dan ook met maar liefst 36 procent van 3,3 miljard naar 4,5 miljard dollar. Rekening houdend met wisselkoerseffecten bedroeg de stijging 31 procent. "We leverden een solide omzet- en winstgroei", stelde CEO Michael Miebach. De binnenlandse bestedingen lieten een goede ontwikkeling zien, aldus de topman, maar betalingen tijdens buitenlands reizen zitten nog aan het begin van hun herstel. Het bruto betaalvolume in dollars steeg met 33 procent. De operationele kosten stegen ook, met 34 procent, maar dat was 33 procent aangepast voor bijzondere posten en 28 procent indien rekening werd gehouden met wisselkoerseffecten. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

