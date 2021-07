Video: negatieve correlatie aandelen en obligaties sneuvelt

(ABM FN-Dow Jones) In alle sectoren was de correlatie tussen aandelen en obligaties de afgelopen vijf jaar negatief, maar daar is nu verandering in gekomen. Dat vergt aanpassingen van beleggers volgens Director of Research Multi Asset Grethe Schepers van Fidelity International voor de camera van ABM Financial News.

Twee decennia lang voerde de negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties de boventoon, waardoor beleggers gespreide portefeuilles konden samenstellen en een deel van het aandelenrisico konden afdekken door obligaties, zei Schepers. Maar in het kielzog van de coronacrsis is die correlatie aan het draaien. Is dit een tijdelijk effect of blijvend, en wat zijn de gevolgen voor beleggers?

