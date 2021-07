Didi ontkent plannen voor beursexit - media Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Taxidienst Didi overweegt niet om zijn recente verworven beursnotering in de VS weer in te leveren. Dit scrheef persbureau Bloommerg na een melding van de dienst op het Chinese Weibo. Dow Jones Newswires schreef eerder vandaag op basis van bronnen dat er plannen zouden zijn voor een exit, waarbij gedupeerde aandeelhouders gecompenseerd zouden worden. Didi kwam recent in aanvaring met de Chinese toezichthouder. Die verwijt het bedrijf niet zuiver om te gaan met de data van zijn gebruikers. Daarvoor wil de toezichthouder Didi een grote boete opleggen volgens Bloomberg. Ook zou een gedwongen beursexit een mogelijke straf zijn. In ieder geval heeft de Chinese toezichthouder de grote app stores al opgedragen om Didi te verwijderen, waardoor het bedrijf geen nieuwe klanten kan werven. De Chinese autoriteiten hebben al meer techbedrijven aangepakt. Zo kregen Alibaba en Tencent verschillende boetes en moeten bedrijven die zich richten op online onderwijs over naar een non-profit model. Dit laatste zorgde voor koersdalingen van in sommige gevallen meer dan 90 procent. "Het is duidelijk dat aan de macht van de Communistische partij niet mag worden getornd. Als men moet kiezen tussen grootmachten in digitale platformen en de partij dan krijgt die tweede voorrang. De macht van de grote digitale bedrijven is de kop ingedrukt en ze zullen het een stuk moeilijker hebben om investeerders te vinden en te groeien, beleggers kijken best wat de kat uit de boom", zei hoofdeconoom Koen De Leus van BNP Paribas Fortis tegen ABM Financial News. Didi kreeg eind juni een notering aan de NYSE. De aandelen ging voor 14 dollar van de hand. Woensdag sloot het aandeel op minder dan 9 dollar. De openingsindicatie voor het aandeel is een koersstijging van 18 procent. Dat was eerder vandaag nog veel meer. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

