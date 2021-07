Amerikaanse futures wijzen op hogere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteerden rond lunchtijd tot 0,2 procent in het groen.

De stijging volgt na het vlakke slot van woensdag, nadat de Federal Reserve liet doorschemeren dat het afbouwen van het stimulerende beleid in zicht kan komen.

"De essentie van de boodschap is dat de Fed geen haast heeft", zei strateeg Sebastien Galy van Nordea Asset Management. "We zullen waarschijnlijk een relatief langzaam tempo van afbouwen zien en een tempo waarop de markt kan anticiperen", zei hij.

Daarnaast krijgt de markt donderdag weer een reeks kwartaalcijfers te verwerken. "De meeste bedrijven bevinden zich in een vrij gunstige positie. Ze hebben veel geld en er is vraag. Het was iets dat al een beetje werd verwacht vorig kwartaal, maar er zijn nog steeds positieve verrassingen", zei econoom Ludovic Subran van Allianz.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in juni later op de dag.

De euro/dollar noteerde op 1,1878. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,1843 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1842 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 0,6 procent hoger.

Bedrijfsnieuws

Facebook heeft het afgelopen kwartaal sterker gepresteerd dan verwacht, maar zei te rekenen op meer tegenwind bij zijn advertentietak als gevolg van nieuwe regelgeving. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg het afgelopen kwartaal met 7 procent tot 2,9 miljard, wat in lijn was met de verwachtingen. Het aandeel daalde voorbeurs 4,1 procent.

Qualcomm heeft het afgelopen kwartaal de nettowinst verdubbeld en presteerde daarmee beter dan verwacht, dankzij de sterke vraag naar smartphones en de uitrol van nieuwe mobiele netwerktechnologie. Het aandeel won voorbeurs 2,6 procent.

Paypal heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, maar de omzet stelde teleur. Het aandeel noteerde 4,9 procent lager.

Comcast, Mastercard en Merck & Co en YUM Brands komen donderdag voorbeurs met cijfers. Amazon publiceert nabeurs kwartaalcijfers en is daarmee de laatste van de 'Big Five' die de boeken opent.

Slotstanden



De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.400,64 punten. De Dow Jones index eindigde 0,4 procent in het rood op 34.930,93 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,7 procent tot 14.762,58 punten.