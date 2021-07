Beursblik: resultaten Air France-KLM herstellen

(ABM FN-Dow Jones) Air France-KLM zal over het tweede kwartaal van dit jaar waarschijnlijk hogere resultaten rapporteren, nu steeds meer lockdownmaatregelen worden afgebouwd. Dit bleek uit een door de Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij samengestelde consensus.

Achttien door het bedrijf geraadpleegde analisten rekenen gemiddeld op een omzet van 2,66 miljard euro, in vergelijking met 1,18 miljard euro een jaar eerder. In het tweede kwartaal van 2019 boekte Air France-KLM evenwel nog een omzet van 7,02 miljard euro.

De analisten voorzien verder een operationeel verlies van 1,1 miljard euro, tegenover een operationeel verlies van bijna 1,6 miljard euro in het tweede kwartaal van 2020. Het nettoresultaat wordt geraamd op een verlies van 1,3 miljard euro, tegenover een verlies van 2,6 miljard euro in 2020.

Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in juni opnieuw fors afgenomen, maar opnieuw iets minder sterk dan in de voorgaande maanden, zo meldde brancheorganisatie IATA woensdag.

De vraag naar vliegreizen daalde met 60,1 procent in vergelijking tot juni 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. In mei ging het om een krimp van 62,9 procent en in april op een afname met 65,4 procent.

"Een beweging in de goede richting", stelde IATA. Maar de situatie blijft ver verwijderd van het ideaalplaatje. "Juni zou het begin van het piekseizoen moeten zijn, maar de maatschappijen vervoerden slechts 20 procent van de aantallen in 2019", merkte CEO Willie Walsh van IATA op.

Het luchtvrachtvervoer doet het een stuk beter. Er was in juni sprake van een stijging van 9,9 procent ten opzichte van dezelfde maand in 2019. In de eerste helft van 2021 steeg het vervoer zo met 8 procent. "De sterkste prestatie sinds 2017", aldus IATA.

De brancheorganisatie zei woensdag dat vrachtvervoer de reddingsboei voor veel maatschappijen is.

Air France-KLM opent vrijdag voorbeurs de boeken. Donderdagmiddag noteerde het aandeel 0,7 procent lager op 4,04 euro.