Beursupdate: AEX scherpt records aan na cijferstroom

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend aanzienlijk hoger, na een stroom bedrijfscijfers. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 753,09 punten.

De AEX profiteerde onder meer van een koerswinst van indexzwaargewicht Royal Dutch Shell, dat vanochtend met cijfers kwam. De energiereus wil aandeelhouders beter belonen. En ook ArcelorMittal vergeet de aandeelhouder niet.

RELX en Prosus, die beide een redelijk weging in de hoofdgraadmeter hebben, stegen eveneens aanzienlijk met respectievelijk 2,7 en 4,2 procent. RELX kwam vanochtend ook met cijfers.

"Positieve, sterke bedrijfscijfers blijven de beurzen ondersteunen, al blijft een verdere verspreiding van de deltavariant van het coronavirus voor onzekerheid zorgen met betrekking tot het economisch herstel", aldus analisten van SEB.

Een koersverlies van Unibail naar aanleiding van cijfers drukte de AEX dan weer. "Unibail is bijzonder omdat deze gisteren nog steeg dankzij de cijfers van sectorgenoot Klepierre, die meldde dat de verkopen van z’n huurders in juni maar 4 procent onder het niveau van 2019 lagen", aldus analisten van IG. "Bij Unibail was dit minus 11 procent in Europa. Ietwat teleurstellend", concludeerde IG.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1874. De olieprijzen stegen met 0,6 procent.

Amerikaanse beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de cijfers van Amazon en Merck. Op het macro-economische vlak staan onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de voorlopige economische groei in de VS en de aanstaande woningverkopen in de VS in juni geagendeerd.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen de duimen omhoog voor de cijfers van Royal Dutch Shell en ArcelorMittal met winsten van 3 tot 3,7 procent. Analisten bleken bij Shell vooral positief verrast over het dividend en de indrukwekkende kasstroom. Shell verhoogde het kwartaaldividend naar 0,24 dollar per aandeel en gaat weer eigen aandelen inkopen. Volgens Jefferies is Shell onder de grote oliereuzen de partij die de aandeelhouder het beste beloont.



Ook Arcelor verraste positief, aldus ING. Prosus herstelde deels van eerdere koersklappen met een plus van 4,2 procent.

Unibail-Rodamco-Westfield verloor juist 3,4 procent na cijfers. Het vastgoedfonds werd in het tweede kwartaal nog altijd hard geraakt door de coronalockdowns, zo zag Berenberg. Het terugdringen van de schuld blijft de topprioriteit meent Berenberg.

In de AMX wonnen Fugro en Arcadis 3 tot 4,2 procent na cijfers. Fugro boog verlies om in winst in het afgelopen halfjaar, ondanks een licht lagere omzet. ING sprak van solide prestaties bij Arcadis. Intertrust moest na zijn rapportage echter 1,6 procent prijsgeven. De resultaten werden gedrukt door eenmalige kosten gerelateerd aan een boete in de Kaaimaneilanden. De autonome groei was wel zeer sterk, oordeelde Degroof Petercam.

AMG maakte een koersval van 5,5 procent na cijfers. "De cijfers over het tweede kwartaal stellen gerust, maar zullen geen aanjager zijn voor de koers", aldus ING.

In de AScX verloor Ordina 9,1 procent. CM.com wist het groen wel te vinden met een winst van 3,8 procent, eveneens na cijfers.