Beursblik: solide prestatie Arcadis

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in de eerste helft van 2021 solide gepresteerd en er zit meer in het vat. Dit meent analist Quirijn Mulder van ING. Ondanks dat de EBITA-marge iets tegenviel, waren de meeste cijfers "aardig solide", volgens Mulder. Vooral de omzetgroei noemde de analist "indrukwekkend" met 5,7 procent tegenover de 4,5 procent waarop ING had gerekend. Inmiddels zit Arcadis daarmee op de eigen groeidoelstelling, "iets waar beleggers nog wel eens hun twijfels over hadden tijdens de laatste beleggersdag in november". Mulder merkte daarbij op dat de orderinstroom van commerciële afnemers inmiddels groter is dan die van overheidsklanten. "Alle strategische doelen zullen gehaald worden", denkt ING. De bank herhaalde dan ook het koopadvies met een koersdoel van 45,00 euro. Het aandeel Arcadis steeg donderdag 2,5 procent naar 37,72 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

