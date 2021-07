Beursblik: zeer sterke autonome groei Intertrust Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Intertrust

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het tweede kwartaal van dit jaar een zeer sterke autonome groei gerealiseerd, maar de resultaten werden wel gedrukt door eenmalige kosten. Dit concludeerde analist Michael Roeg van Degroof Petercam donderdag. De autonome omzetgroei lag veel hoger dan verwacht, aldus Roeg, en opmerkingen van Intertrust doen vermoeden dat de groei ook aanhoudt. Desondanks verwacht de analist dat de groei wel per kwartaal erg kan fluctueren. Een tegenvaller waren de eenmalige posten, waaronder een boete in de Kaaimaneilanden en gerelateerde juridische kosten. Deze kosten waren volgens Roeg hoger dan voorzien. Intertrust reserveert 10 miljoen euro voor het opschonen van zaken uit het verleden. "Dit is een beetje vreemd voor een bedrijf dat al jarenlang genoteerd is", aldus Roeg. "Intertrust zou dit soort zaken gewoon in orde moeten hebben." Volgens Roeg lijkt het erop dat Intertrust al het slechte nieuws in één bericht wil afdoen. Ook in 2022 zullen er nog wat kosten zijn, maar tegen het einde van dat jaar moet de zaak afgedaan zijn, zo verwacht Roeg. De eenmalige kosten zijn de reden dat Intertrust de marge-outlook voor heel het jaar neerwaarts bijstelde, benadrukte de analist. Roeg past zijn ramingen wat aan, maar de veranderingen voor dit jaar en de jaren erna zullen beperkt zijn. Degroof Petercam handhaafde dan ook het koopadvies voor Intertrust met een koersdoel van 19,00 euro. Het aandeel daalde vanochtend met 2,4 procent tot 13,78 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

