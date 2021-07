Beursblik: Unibail moet blijven focussen op de schuld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Unibail-Rodamco-Westfield

(ABM FN-Dow Jones) Unibail-Rodamco-Westfield werd ook in het tweede kwartaal nog altijd hard geraakt door de coronalockdowns. Dit concludeerde analist Kai Klose van Berenberg donderdag. "Het terugdringen van de schulden blijft de topprioriteit", meent hij. Door het tegemoetkomen van huurders, kwam de cash winst uit op 472 miljoen euro, wat circa 100 miljoen euro minder was dan Berenberg had voorzien. De huurinkomsten waren min of meer in lijn met de verwachtingen van de bank. Dat Unibail vanwege de coronacrisis geen outlook voor heel 2021 wilde afgeven, noemde Klose geen verrassing. Hij handhaafde zijn Houden advies met een koersdoel van 54,00 euro. Het aandeel is donderdag de sterkste daler in de AEX, met een verlies van 3,0 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

