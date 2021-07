Beursblik: AMG schiet tekort

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het tweede kwartaal van dit jaar zwakker dan verwacht gepresteerd, maar de consensus voor heel 2021 oogt nog steeds haalbaar. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING donderdag.

In het afgelopen kwartaal kwam de terugkerende EBITDA uit op 31,4 miljoen dollar, hetgeen weliswaar een stijging betekende van 305 procent op jaarbasis, maar lager was dan de 34 miljoen dollar waar de consensus op rekende. Daartegenover staat dat de vrije kasstroom wel wat beter was dan verwacht, waardoor de schuld met 220 miljoen dollar lager uitviel dan de 247 miljoen waar analisten op mikten.

AMG handhaafde de outlook voor heel 2021 van een terugkerende EBITDA van meer dan 120 miljoen dollar en verwacht elk kwartaal een verbetering. De consensus mikt op 135 miljoen dollar en dit is volgens Demeester nog steeds haalbaar.

De hogere prijzen voor vanadium en lithium zullen volgens de analist in de tweede jaarhelft een aanjager zijn voor de winstontwikkeling. Demeester merkte op dat veranderingen in de prijs pas na drie of vier maanden zichtbaar worden bij AMG, dus de cijfers uit het tweede kwartaal zijn nog gebaseerd op de lagere prijzen.

In het derde kwartaal verwacht Demeester een positieve impact van 4 tot 5 miljoen dollar dankzij de hogere prijzen van vanadium en lithium. "Er vanuit gaande dat de prijzen niet verzwakken in het vierde kwartaal, komt AMG dicht in de buurt van de consensusschattingen", voorziet Demeester. Ook verwacht de analist een herstel in de luchtvaart en daar zal Critical Materials Technologies van profiteren.

"De cijfers over het tweede kwartaal stellen gerust, maar zullen geen aanjager zijn voor de koers", aldus Demeester, die hierin gelijk kreeg. Het aandeel daalde vanochtend met xx procent tot xx euro.

ING heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 35,00 euro.