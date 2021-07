Flink verlies voor Dutch Star Two Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) Dutch Star Companies Two heeft flink verlies geleden. Dit maakte het investeringsvehikel donderdagochtend bekend. In de periode van 1 oktober 2020 tot eind juni 2021 bedroeg het verlies na belastingen 1,6 miljoen euro. Onder meer 0,5 miljoen euro aan operationele kosten en 0,3 miljoen euro aan rentekosten droegen bij aan dit verlies. Ook een verandering in de waarde van warrants zorgde voor 0,7 miljoen euro aan kosten. Dutch Star 2 had per 30 juni nog circa 109 miljoen euro over om een bedrijf naar de beurs te brengen. Eind juni had het bedrijf nog geen kandidaat op het oog. "De zoektocht wordt voortgezet", aldus de lege huls. Binnen 24 maanden na de beursnotering moet er een bedrijf gevonden zijn. In november 2020 ging Dutch Star 2 naar de beurs. Voorganger Dutch Star Companies One bracht in 2020 CM.com naar de Amsterdamse beurs, een communicatieplatform met betaalfunctionaliteit. Dutch Star stak toen 65 miljoen euro in CM.com. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

