Credit Suisse ziet nettowinst opnieuw terugvallen door Archegos Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Credit Suisse heeft in het tweede kwartaal de winst scherp zien terugvallen als gevolg van een herschikking van de investeringsbank en het miljardendebacle rond hedgefonds Archegos. Dit bleek donderdag uit cijfers van de Zwitserse bank. In het afgelopen kwartaal bedroeg de winst 253 miljoen Zwitserse frank, tegen 1,2 miljard frank een jaar eerder. Analisten mikten op een winst van 330 miljoen frank. Credit Suisse meldde in het tweede kwartaal een boekverlies van 594 miljoen frank voor de Archegos-zaak. Hiervoor waarschuwde Credit Suisse al in april. Omdat het hedgefonds niet aan zijn margeverplichtingen kon voldoen, moest Credit Suisse diens posities liquideren, wat in het eerste kwartaal al een verlies opleverde van 4,4 miljard euro. De opbrengsten van de investeringsbank daalden met maar liefst 41 procent op jaarbasis tot 1,8 miljard frank, door een zwakke handelsklimaat, een vertraging van de activiteiten bij klanten en de maatregelen die de bank nam om de investeringstak te herschikken. Credit Suisse verwacht een aanhoudende vertraging van deze activiteiten in het lopende kwartaal. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.