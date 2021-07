Meer nettowinst voor Danone Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Danone heeft in de eerste zes maanden van 2021 een hogere nettowinst geboekt, terwijl alle productcategorieën in het tweede kwartaal weer groeiden. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers van de Franse voedingsreus. "We zijn verheugd dat we over het afgelopen kwartaal een terugkeer naar groei in alle categorieën kunnen melden", zeiden co-CEO's Véronique Penchienati-Bosetta en Shane Grant. Het Franse voedingsbedrijf boekte in de eerste jaarhelft een nettowinst van ruim 1 miljard euro. Dat was een stijging op jaarbasis van meer dan 5 procent. De omzet daalde van 12,2 miljard euro in de eerste helft van vorig jaar naar 11,8 miljard euro in het afgelopen halfjaar, een daling van bijna 3 procent. Op vergelijkbare basis steeg de omzet echter met 1,6 procent. De operationele marge verslechterde van 13,0 naar 7,2 procent. Op terugkerende basis was de margedaling minder groot, van 14,0 naar 13,1 procent. Outlook Danone herhaalde de outlook voor het hele jaar. Het concern verwacht in de tweede helft van het jaar weer winstgevend te groeien, terwijl de recurrente operationele marge naar verwachting min of meer in lijn zal zijn met 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

