AEX start vermoedelijk neutraal aan zeer drukke cijferdag

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting een vrij vlakke opening tegemoet.

Woensdag koerste de AEX index onder aanvoering van techaandelen nog met 1,4 procent overtuigend hoger naar 747,66 punten. Daarmee noteert de hoofdindex op minder dan 3 punten onder zijn hoogste stand ooit.

Op Wall Street verwerkten beleggers woensdag kwartaalcijfers van grote techbedrijven, maar het zwaartepunt lag bij het Fed-rentebesluit.

De centrale bank liet zoals verwacht de rente rond het nulpunt staan en daarnaast benadrukte de Fed dat het zijn volledige scala aan instrumenten zal blijven gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie.

Wel gaf Fed-voorzitter Jerome Powell een voorzichtige hint dat het afbouwen van de noodsteun in zicht kan komen. Powell stelde dat de doelstellingen van de Fed dichterbij zijn gekomen, maximale werkgelegenheid en prijsstabiliteit, hetgeen impliceert dat de noodzaak van een verruimende monetair beleid, dé aanjager voor de aandelenmarkten, eerder komt te vervallen.

De aandelenmarkten reageerden nauwelijks op de opmerkingen, maar de rente op Amerikaans staatsschuld liep enkele basispunten op. Ook gaf de dollar terrein prijs ten opzichte van de euro.

Daarnaast konden beleggers in New York reageren op de dinsdag nabeurs vrijgegeven cijfers van Apple, Microsoft en Alphabet. Eensgezind overlegden de techgiganten indrukwekkende groeicijfers die de verwachtingen ruimschoots wisten te overtreffen. De aandelenkoersen waren echter al wel op de muziek vooruit gelopen en beleggers beginnen zich af te vragen hoe lang dergelijke groeicijfers nog mogelijk zijn, waardoor de marktreacties op de rapportages vrij ingetogen waren.

Nabeurs was het de beurt aan Facebook om de verwachtingen te verpulveren. In zijn outlook stelde het social media bedrijf, dat door toezichthouders scherp in de gaten wordt gehouden, zich echter terughoudend op. Na een winst van 1,5 procent in de reguliere handel noteerde het aandeel in de elektronische markt 3,5 procent lager.

De S&P 500 sloot woensdagavond vlak, terwijl de Dow terrein prijs gaf en de Nasdaq juist in het groen noteerde.

In Azië noteren de hoofdindices vanochtend in het groen met de Hang Seng index in Hongkong als absolute uitschieter met een winst van ongeveer 3 procent. De aandelen van grote techbedrijven die door Chinese reguleringsdrift de afgelopen week hard werden getroffen, lieten vanochtend herstel zien. Tencent, waarvan het in Amsterdam genoteerde Prosus grootaandeelhouder is, won zelfs meer dan 9 procent.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,0 procent hoger op 72,39 dollar op de New York Mercantile Exchange. In de Aziatische handel vanochtend klimt de future met krap een half procent verder.

Amerikaanse beleggers hebben vandaag onder meer oog voor de cijfers van Amazon en Merck. In Europa komen deze ochtend cijfers van onder meer Shell, Total, Volkswagen en AB InBev door. Op het macro-economische vlak staan onder meer de wekelijkse Amerikaanse steunaanvragen, de voorlopige economische groei in de VS en de aanstaande woningverkopen in de VS in juni geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

AMG boekte het afgelopen kwartaal een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 31,4 miljoen dollar, in vergelijking met 7,8 miljoen dollar in dezelfde periode een jaar eerder. Deze stijging betekent het vierde opeenvolgende kwartaal van groei na het coronadieptepunt in het tweede kwartaal Onder de streep resteerde afgelopen kwartaal een nettowinst van 3,6 miljoen dollar, tegenover een verlies van 12,5 miljoen dollar een jaar eerder.

De huurinkomsten van Unibail-Rodamco-Westfield daalden in de eerste jaarhelft met ruim 26 procent tot 785 miljoen euro. Op vergelijkbare basis was de krimp met 22,4 procent iets minder heftig. De terugkerende winst viel 29 procent lager uit op 472 miljoen euro

Atenor verkocht het bedrijf NGY Properties, eigenaar van Hermes Business Campus in Boekarest, Roemenië aan Adventum Group .

Acomo benoemtde Kathy Fortmann als groeps-CEO. Binnenkort zal een buitengewone algemene vergadering worden uitgeschreven om de benoeming voor te leggen aan de aandeelhouders. Fortmann zal als de aandeelhouders instemmen met haar benoeming per 15 september 2021 aantreden.

De omzet van ArcelorMittal steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 11,0 naar 19,3 miljard dollar. Dit leverde een EBITDA op van 5,1 miljard dollar, het sterkste tweede kwartaal sinds 2008. Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA van 4,7 miljard dollar.

De omzet van CM.com steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 119 procent naar 62,2 miljoen euro. De kernomzet, dat wil zeggen de inkomsten uit CPaaS, betalingen en platforms, steeg zelfs met 123 procent. Over de eerste zes maanden van dit jaar steeg de groepsomzet met 94 procent tot 112 miljoen euro.

Bodemonderzoeker Fugro boekte het afgelopen kwartaal een EBITDA, aangepast voor bijzondere posten, van 59,8 miljoen euro, tegen 54,1 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 349,0 miljoen euro naar 389,5 miljoen euro.

De netto-omzet van Arcadis steeg het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 3 procent naar 644 miljoen euro, terwijl de operationele EBITA veel harder steeg, met 20 procent, naar 59 miljoen euro. De marge liep daarbij op van 7,8 procent naar 9,2 procent.

Intertrust zag in het tweede kwartaal de omzet weer stijgen, maar waarschuwde wel dat de marges lager uitvallen door een boete op de Kaaimaneilanden.

Core Laboratories wist het afgelopen kwartaal een verlies om te buigen in een nettowinst dankzij een hogere omzet.

Slotstanden Wall Street

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag vlak op 4.400,66 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.930,80 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.762,58 punten.