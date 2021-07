Update: Lagere bezettingsgraad Vastned

(ABM FN-Dow Jones) Vastned heeft in de eerste helft van dit jaar de bezettingsgraad zien dalen. Dit bleek donderdagochtend uit een update van het vastgoedfonds.

CEO Reinier Walta van Vastned sprak van een relatief goede prestatie, vooral in het licht van de recente lockdowns in veel regio's waar het vastgoedfonds actief is. De topman zag de waarde van de vastgoedportefeuille wel met 1,9 procent teruglopen. "De beperkte daling laat de kwaliteit en veerkracht van zowel onze portefeuille als van onze huurders zien", vindt de topman.

De bezettingsgraad daalde van 96,5 procent eind december naar 96,2 procent eind juni. Aan het einde van de eerste helft van 2020 bedroeg de bezettingsgraad nog 97,4 procent. In Nederland bedroeg de bezettingsgraad 96,1 procent. In Frankrijk vertrokken onder meer NYX en Le Coq Sportif uit panden van Vastned. In België trok de bezettingsgraad juist aan, nadat Coolblue en Vanden Borre Kitchen voor panden van Vastned kozen. Vastned wist 90 procent van de huur op te halen in de eerste helft van dit jaar.

Het directe resultaat steeg in het afgelopen halfjaar op jaarbasis van 0,85 euro per aandeel tot 0,88 euro, terwijl het indirecte resultaat verbeterde van 2,09 euro negatief tot 1,38 euro per aandeel negatief. Als gevolg verbeterde het totale resultaat per aandeel van 1,24 negatief tot een verlies van 0,50 euro. Wel daalde de vergelijkbare huurinkomsten met 3,2 procent.

Nu de lockdowns wereldwijd afnemen, verwacht Walta dat de druk op de huren ook minder wordt. "We kunnen dan weer terug naar de afspraken in de huurcontracten", zo liet de topman tegenover ABM Financial News weten.

Op de vraag of de coronacrisis ook op lange termijn een impact zal hebben op fysiek vastgoed, reageerde de topman dat er nog steeds vraag blijft naar vastgoed. "Traditionele winkels zijn minder vaak te vinden in de binnenstad, maar daartegenover staan wel veel digitale spelers die met een 'experience store' een plek in de binnenstad willen veroveren", aldus Walta.

De topman ziet dat ook steeds vaker grote ketens als Ikea en Decathlon naar de binnenstad trekken. "Alleen nog niet in panden van Vastned", erkende de topman. Walta ziet wel dat deze ketens meer winkelend publiek aantrekken. "Onder de streep profiteert Vastned daar wel van."

De zogenoemde loan-to-value-ratio bedroeg eind juni 44,2 procent tegen 43 procent eind december. De liquiditeitspositie blijft volgens Vastned goed. Het bedrijf zegt ruim binnen de bankconvenanten te zitten.

Vastned wil een interim-dividend uitkeren van 0,53 euro per aandeel, 60 procent van het directe resultaat uit het eerste halfjaar. Op 3 augustus noteert het aandeel ex-dividend, waarna het dividend op 18 augustus wordt uitgekeerd.

Outlook

Vastned gaf voor het eerst ook weer een verwachting af voor het direct resultaat over 2021. Die zal uitkomen tussen de 1,80 en 1,90 euro per aandeel. Eerder deed Vastned hierover geen uitspraken vanwege de onzekerheden gerelateerd aan de coronacrisis.

Walta houdt nog wel een slag om de arm. "In de outlook houden we geen rekening met nieuwe lockdowns", aldus de topman.

Update: om reactie CEO toe te voegen.