Ordina boekt hogere winst

(ABM FN-Dow Jones) Ordina heeft het afgelopen halfjaar een hogere omzet en winst geboekt. Dit bleek donderdag uit de resultaten van het IT-bedrijf.

"In het eerste halfjaar hebben we een sterke prestatie neergezet en groei gerealiseerd", zei CEO Jo Maes. "Onze omzetstijging is het resultaat van meer opdrachten uit onze vijf businessproposities en een toenemende inzet van onze professionals in teams. De omzetstijging hebben we vooral gerealiseerd bij de overheid met onze High performance teams en in de industriesector met Cybersecurity & compliance", voegde hij toe.

Ordina boekte het afgelopen halfjaar een bedrijfsresultaat (EBITDA) van 24,4 miljoen euro, in vergelijking met 22,9 miljoen euro in dezelfde periode een jaar eerder, terwijl de marge steeg naar 12,5 procent, tegen 12,2 procent vorig jaar.

Onder de streep restte een nettowinst van 11,9 miljoen euro, in vergelijking met 10,3 miljoen euro vorig jaar.

De omzet steeg dan ook met 4,1 procent naar 195,7 miljoen euro. Het tweede kwartaal was goed voor een omzetgroei van 3,9 procent tot 95,4 miljoen euro. De EBITDA daalde van 10,8 miljoen euro naar 8,7 miljoen euro. Ordina wees voor het tweede kwartaal op een krappe arbeidsmarkt. “Ook in het tweede halfjaar zetten we volop in op werving en betrokken medewerkers.”

De netto kaspositie bedroeg eind juni 2021 26,8 miljoen euro, tegen 31,0 miljoen euro eind juni 2020. Ordina behaalde een vrije kasstroom van 7,3 miljoen euro. Dat was beter dan de 7,0 miljoen euro in de eerste zes maanden van 2020.

Eerder deze zomer hield Ordina al een beleggersdag.

Ordina mikt de komende jaren op een groeiversnelling en wil richting 2026 per jaar een omzetgroei realiseren van 5 tot 8 procent. De EBITDA-marge is voor de middellange termijn gericht op 12 tot 14 procent met handhaving van het huidige dividendbeleid.

Het bedrijf stelde toen ook dat het op koers ligt om zijn doelstellingen voor 2022 te halen.

Ordina wil de groei realiseren "vanuit een solide basis en gerichte acquisities."