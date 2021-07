Intertrust waarschuwt voor lagere marges door boete

(ABM FN-Dow Jones) Intertrust heeft in het tweede kwartaal de omzet weer zien stijgen, maar waarschuwde wel dat de marges lager uitvallen door een boete op de Kaaimaneilanden. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van het Nederlandse trustkantoor.

CEO Shankar Iyer zegt in een toelichting tevreden te zijn met de onderliggende omzetgroei van 4,8 procent. Volgens de topman viel de omzetgroei vooral toe te schrijven aan sterke prestaties bij Funds, Corporates en Capital Markets. "Onze investeringen in een sterke commerciële operatie begint zijn vruchten af te werken", aldus Iyer, die de huidige trends bemoedigend noemt. "We verwachten dat de verbeteringen zich in de tweede helft van dit jaar doorzetten."

Wel werden de marges negatief beïnvloed door een eenmalige kostenpost van 6,4 miljoen euro, gerelateerd aan een boete van CIMA voor het niet nakomen van bepaalde administratieve verplichtingen. De aangepaste EBITA-marge zal hierdoor gedurende het jaar aantrekken naar 31 tot 32 procent. Eerder werd nog gemikt op 34 tot 35 procent.

De omzet steeg afgelopen kwartaal op jaarbasis met 2,8 procent naar 143,4 miljoen euro. In het eerste kwartaal was er nog sprake van een omzetdaling.

Het aangepaste EBITA-resultaat daalde van 44,4 miljoen naar 39,9 miljoen euro. De marge kwam uit op 27,8 procent. Een jaar eerder was die marge nog 31,9 procent.

De aangepaste nettowinst kwam uit op 27,3 miljoen euro, wat een jaar eerder nog 31,9 miljoen euro was. Per aandeel verdiende Intertrust op aangepaste basis 0,30 euro. Dat was 5 cent minder dan een jaar geleden.

Intertrust meldde dat het strategische plan 'Centre of Excellence' op schema ligt en dat 90 procent van de 20 miljoen euro aan jaarlijkse besparingen in zicht is.

De schuldratio verbeterde van 3,83 eind 2020 naar 3,68 eind juni dit jaar. Intertrust wil de schuldratio onder de 3,4 brengen aan het einde van dit jaar. Op middellange termijn mikt Intertrust op een schuldratio van ongeveer 3.

Outlook

In 2021 verwacht Intertrust, naast een lagere EBITA-marge, onverminderd weer een terugkeer naar een omzetgroei van onderliggend 2 tot 4 procent.

Verder herhaalde Intertrust donderdag de doelen voor de middellange termijn van onder meer een omzetgroei van 4 tot 6 procent.