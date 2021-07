Resultaten Arcadis in de lift Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Arcadis heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en het bedrijfsresultaat zien oplopen. Dat bleek donderdag voorbeurs uit de cijfers over het tweede kwartaal van het advies- en ingenieursbureau. De netto-omzet steeg op jaarbasis met 3 procent naar 644 miljoen euro, terwijl de operationele EBITA veel harder steeg, met 20 procent, naar 59 miljoen euro. De marge liep daarbij op van 7,8 procent naar 9,2 procent. “Ik ben blij met zowel de toegenomen autonome omzetgroei en de verbeterde marge als met de verdere groei van onze orderportefeuille. Hoewel we nog steeds de impact van de pandemie ervaren, zien we een groeiende vraag van onze klanten naar Arcadis-diensten, om hen in staat te stellen de impact van klimaatverandering te verzachten en duurzamere activa en leefbare gemeenschappen te creëren”, zei topman Peter Oosterveer in een toelichting. Eind juni had Arcadis een min of meer stabiele orderportefeuille ter waarde van 2,1 miljard euro. “Onze versnelling van de autonome groei van de netto-omzet en verbeterde marge, gecombineerd met een sterke orderportefeuille en positieve bedrijfsvooruitzichten, geeft ons vertrouwen in het bereiken van de strategische doelen die we voor 2023 hebben gesteld”, voegde Oosterveer toe. De onderneming mikt voor 2023 op een omzetgroei van circa 5 procent. Voor de EBITA-marge wordt gemikt op een niveau van meer dan 10 procent in 2023 De vrije kasstroom bedroeg het afgelopen kwartaal 69 miljoen euro ten opzichte van 165 miljoen euro een jaar eerder. De nettoschuld daalde aan het eind van het tweede kwartaal naar 107 miljoen euro, van 316 miljoen aan het einde van 2020. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

