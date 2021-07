Stevige omzetgroei voor CM.com Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CM.com

(ABM FN-Dow Jones) CM.com heeft in het tweede kwartaal een flink hogere omzet geboekt en verhoogde de outlook voor heel het jaar. Dat maakte het mobiele betaal- en communicatieplatform donderdagochtend bekend. "In het eerste halfjaar bleven we op volle kracht vooruitgaan", aldus CEO Jeroen van Glabbeek van CM.com. De topman sprak van een "buitengewoon hoge" groei bij de CPaaS-activiteiten in het tweede kwartaal. Deze activiteiten droegen ook het meeste bij aan de omzet. De omzet steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis met 119 procent naar 62,2 miljoen euro. De kernomzet, dat wil zeggen de inkomsten uit CPaaS, betalingen en platforms, steeg zelfs met 123 procent. Over de eerste zes maanden van dit jaar steeg de groepsomzet met 94 procent tot 112 miljoen euro. CPaaS was afgelopen halfjaar goed voor een omzetgroei van 95 procent naar ruim 94 miljoen euro. Bij betalingen steeg de omzet met 45 procent naar 4,8 miljoen euro en bij Platform ging het om een omzetgroei van 195 procent tot 8,8 miljoen euro. De aangepaste EBITDA bleef rond het nulpunt. Vorig jaar was er nog een min van 0,4 miljoen euro. De operationele kosten bedroeg 27,9 miljoen euro tegen 12,9 miljoen euro een jaar eerder. Netto leed CM.com een verlies van 4,9 miljoen euro. Dit was een jaar eerder een verlies van 5,7 miljoen euro. CM.com verhoogde donderdag de outlook. Het bedrijf mikt nu op een jaaromzet van 220 tot 240 miljoen euro. Eerder mikte het nog op 205 tot 225 miljoen euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

