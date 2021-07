Enorme winstgroei ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft de winst in het tweede kwartaal nog verder weten op te voeren. Dit bleek donderdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van de staalgigant. "Een aanhoudend sterk herstel", zei CEO Aditya Mittal donderdag. De topman verwacht dat de vraag in de tweede helft van dit jaar verder zal verbeteren. De omzet van de staalreus steeg in het tweede kwartaal op jaarbasis van 11,0 naar 19,3 miljard dollar. Dit leverde een EBITDA op van 5,1 miljard dollar, het sterkste tweede kwartaal sinds 2008. Analisten rekenden gemiddeld op een EBITDA van 4,7 miljard dollar. In de eerste drie maanden van dit jaar lag de EBITDA op 3,2 miljard dollar en in het tweede kwartaal van 2020 was dit maar 707 miljoen dollar. Deze enorme stijging schreef analist Andrew Jones van UBS in een vooruitblik toe aan de recordprijzen die momenteel gevraagd worden voor staal. Ook Barclays wees op de hoge prijzen. Dit resulteerde in een nettowinst in het tweede kwartaal van 4,0 miljard dollar. Dat was een jaar geleden in dezelfde periode nog een verlies van 559 miljoen dollar. ArcelorMittal laat 2,2 miljard dollar terugvloeien naar de aandeelhouder door het inkopen van eigen aandelen. Outlook ArcelorMittal gaf bij de cijfers over het eerste kwartaal aan te verwachten dat de wereldwijde vraag naar staal dit jaar met 4,5 tot 5,5 procent zal groeien. Donderdag stelde de staalreus dat de groei vermoedelijk tussen de 7,5 en 8,5 procent zal uitkomen. Barclays voorziet voor 2021 een EBITDA van 16,9 miljard dollar. In 2020 kwam ArcelorMittal niet verder dan 4,3 miljard dollar. Verder wil de staalreus dit jaar niet 2,9 maar 3,2 miljard dollar investeren. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.