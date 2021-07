Paypal onder druk na cijfers Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Paypal heeft het afgelopen kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, maar kwam desondanks nabeurs onder druk te staan vanwege een licht tegenvallende omzet. Dit bleek woensdag uit de cijfers van het Amerikaanse betaalbedrijf. "Na een recordjaar hebben we opnieuw sterke resultaten neergezet in het tweede kwartaal, wat een weerspiegeling is van enkele van de beste prestaties in onze geschiedenis", zei CEO Dan Schulman. "Ons platform ondersteunt nu 403 miljoen actieve accounts. Het is duidelijk dat PayPal is geëvolueerd tot een essentiële dienstverlener in de digitale economie", voegde hij toe. PayPal boekte het afgelopen kwartaal een aangepaste winst van 1,15 dollar per aandeel, terwijl analisten rekenden op 1,13 dollar per aandeel. De omzet bedroeg 6,2 miljard dollar. Analisten rekenden op 6,3 miljard dollar. Het aandeel Paypal daalde woensdag in de elektronische handel nabeurs 7,6 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

