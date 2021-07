Facebook overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Facebook

(ABM FN-Dow Jones) Facebook heeft het afgelopen kwartaal sterker gepresteerd dan verwacht. Dat bleek woensdag nabeurs uit cijfers van de Amerikaanse social-media-site. CEO Mark Zuckerberg sprak van een sterk kwartaal. "We blijven in 2021 rekenen op meer tegenwind bij advertentietargeting, als gevolg van wijzigingen in de regelgeving, waarvan we verwachten dat ze in het derde kwartaal een grotere impact zullen hebben", zei Zuckerberg. Het aantal maandelijkse actieve gebruikers steeg het afgelopen kwartaal met 7 procent tot 2,9 miljard, wat in lijn was met de verwachtingen. Facebook boekte het afgelopen kwartaal een nettowinst van 10,4 miljard dollar, ofwel 3,61 dollar per aandeel, in vergelijking met 5,2 miljard dollar, ofwel 1,80 dollar per aandeel, in dezelfde periode een jaar eerder. De omzet steeg van 18,7 miljard dollar in het tweede kwartaal van 2020 naar 29,1 miljard dollar het afgelopen kwartaal. Het concern profiteerde het afgelopen kwartaal van een golf van online advertenties, aangezien steeds meer kleine bedrijven sociale media gebruiken om consumenten te bereiken gedurende de pandemie. Vooraf door FactSet Research geraadpleegde analisten rekenen op een winst van 3,04 dollar per aandeel op een omzet van 29,1 miljard dollar. Het aandeel FaceBook noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 3,9 procent lager. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

