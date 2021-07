Wall Street vlak gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag vlak gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index sloot vlak op 4.400,66 punten, de Dow Jones index verloor 0,4 procent op 34.930,80 punten en de Nasdaq sloot 0,7 procent hoger op 14.762,58 punten.



Het zwaartepunt lag woensdag bij het Fed-rentebesluit. De Amerikaanse aandelenmarkten schommelen woensdag rond recordniveau's, waarbij beleggers wedden op sterke bedrijfscijfers, een aanhoudende economisch herstel en soepel monetair beleid van centrale banken. Het optimisme wordt de afgelopen dagen licht getemperd door zorgen over de Delta-variant van het coronavirus en het risico van aanhoudende hoge inflatie.

Conform de verwachting handhaafde de Amerikaanse centrale bank woensdag de belangrijkste beleidsrente, evenals het opkoopprogramma van ten minste 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen.

De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn intentie om het volledige scala aan instrumenten te gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie in deze uitdagende tijd ter bevordering van maximale werkgelegenheid en zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen en herhaalde tevens van mening te zijn dat de hogere inflatie van tijdelijke aard zijn, hoewel deze hoger is gestegen dan werd verwacht.

De richting van de economie blijft volgens de Fed afhankelijk van het verloop van het virus, hoewel de vaccinaties waarschijnlijk de effecten van de gezondheidscrisis op de economie zullen verminderen, zijn de risico's voor de economische vooruitzichten nog steeds aanwezig, zei de Fed.

Hoewel de economie aanzienlijke vooruitgang heeft geboekt, zei de Fed pas bereid te zijn koers te wijzigen, "indien er risico's naar boven komen die het realiseren van de doelstellingen kunnen belemmeren", aldus de Fed. Vooralsnog is het te vroeg om af te bouwen", zei Fed-voorzitter Jerome Powell.

Valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe sprak van een subtiele verandering in de taal van de Fed. "De Fed wijzigde de formulering over de voortgang van het economische herstel van “totdat er substantiële verdere vooruitgang is geboekt in de richting van de maximale werkgelegenheids- en prijsstabiliteit doelstellingen” naar “totdat de economie vooruitgang heeft geboekt in de richting van deze doelstellingen”, zei Sammani. "Een subtiel verschil, maar genoeg om markten ervan te overtuigen dat een eerdere aankondiging van de QE tapering tijdlijn eraan zit te komen", zei de analist.

Op macro-economisch vlak werd tevens bekend dat het aantal aanvragen voor een hypotheek in de Verenigde Staten vorige week is gestegen met 5,7 procent. De marktindex steeg van 698,3 naar 737,9.

De euro/dollar noteerde op 1,1847. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1792 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1814 op de borden.

Een septemberfuture voor een vat ruwe olie sloot woensdag 1,0 procent, ofwel 0,74 dollar, hoger op 72,39 dollar op de New York Mercantile Exchange, nadat uit de meest recente cijfers van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de VS een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en economische groeicijfers over het tweede kwartaal, gevolgd door de aanstaande woningverkopen van juni later op de dag.

Bedrijfsnieuws

Microsoft overtrof in het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal van 1,46 dollar naar 2,17 dollar per aandeel. Analisten voorspelden 1,92 dollar per aandeel. Het aandeel noteerde vrijwel vlak.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het tweede kwartaal een fors hogere omzet behaald, met een groei die het bedrijf 14 jaar geleden voor het laatst zag. De omzet steeg met 62 procent, van 38,3 miljard naar 61,88 miljard dollar. Het aandeel won circa 3,3 procent.

Apple heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald dankzij een stijging van de verkopen bij al zijn productcategorieën. Het was ook qua winstontwikkeling het beste derde kwartaal ooit. Het aandeel noteerde 1,0 procent lager.

Nabeurs volgt Facebook met cijfers en donderdag is het de beurt aan Amazon.com, waarmee het cijferseizoen voor de 'Big Five' klaar is.

Starbucks heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar beter gepresteerd dan verwacht dankzij het economisch herstel sinds de coronacrisis, maar de Amerikaanse koffieketen waarschuwde ook voor hogere kosten door de oplopende inflatie. Starbucks daalde ruim 2,5 procent.

Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald. De betaalvolumes met de Visa card stegen op jaarbasis met 39 procent. Het aandeel verloor 1,5 procent.

Advanced Micro Devices heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd en verhoogde de omzetverwachting voor heel het boekjaar. AMD steeg ruim 7,5 procent.

Pfizer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet fors zien stijgen, mede dankzij diens coronavaccin, en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Het aandeel won circa 3,5 procent.

Boeing heeft de omzet met tientallen procenten zien stijgen en boekte ook weer winst. De koers steeg ruim 4,0 procent.

McDonald's overtrof in het tweede kwartaal van 2021 de verwachtingen en presteerde ook beter dan in het tweede kwartaal van 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis. Het aandeel verloor circa 1,5 procent.