Update: Fed houdt rente ongewijzigd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) De Federal Reserve heeft de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd gelaten. Dit bleek woensdagavond uit het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank. De federal funds rate bleef daarmee zoals verwacht staan op 0,00 tot 0,25 procent. Het discontotarief werd gehandhaafd op 0,25 procent. Het besluit om het beleid te handhaven werd unaniem genomen. Verder koopt de Fed maandelijks in totaal voor 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen op om de financiële markten stabiel te houden en de economie in de Verenigde Staten te ondersteunen. De Amerikaanse centrale bank herhaalde zijn intentie om het volledige scala aan instrumenten te gebruiken ter ondersteuning van de Amerikaanse economie in deze uitdagende tijd ter bevordering van maximale werkgelegenheid en zijn prijsstabiliteitsdoelstellingen. De uitrol van vaccinaties en krachtige beleidsondersteuning hebben er volgens de centrale bank toe geleid dat economische bedrijvigheidsindicatoren en de werkgelegenheid blijven stijgen. De sectoren die tijdens de coronaviruspandemie het sterkst zijn getroffen laten volgens de Fed een verbetering zien, maar zijn nog niet volledig hersteld. "De inflatie is gestegen, grotendeels als gevolg van voorbijgaande factoren", zei de Fed in zijn toelichting op het besluit. "Algemene financiële omstandigheden blijven accommoderend, deels als gevolg van beleidsmaatregelen ter ondersteuning van de economie en de kredietstroom naar Amerikaanse huishoudens en bedrijven", vervolgde de centrale bank. De richting van de economie blijft volgens de Fed afhankelijk van het verloop van het virus, hoewel de vaccinaties waarschijnlijk de effecten van de gezondheidscrisis op de economie zullen verminderen, zijn de risico's voor de economische vooruitzichten nog steeds aanwezig, zei de Fed. De doelstelling van de Amerikaanse centrale bank blijft maximale werkgelegenheid en inflatie op de langere termijn van 2 procent. "Aangezien de inflatie aanhoudend onder de doelstelling is gebleven, streeft het beleidscomité naar een inflatie die enige tijd matig boven de 2 procent noteert, "zodat de inflatie in de loop van de tijd gemiddeld op 2 procent uitkomt en zich voor de lange termijn verankert op 2 procent", aldus de Fed. De centrale bank benadrukte zijn accommoderende beleidskoers te handhaven totdat zijn doelstellingen zijn bereikt. In december zei de centrale bank zijn opkoopprogramma van ten minste 120 miljard dollar aan Treasury's en aan hypotheken gekoppelde leningen te handhaven totdat aanzienlijke vooruitgang is geboekt richting de doelstellingen. "Sindsdien heeft de economie vooruitgang geboekt richting deze doelen en het comité zal de vooruitgang in de komende bijeenkomsten blijven volgen", zei de centrale bank. "Het comité zou bereid zijn om de koers van het monetair beleid aan te passen, indien er risico's naar boven komen die het realiseren van de doelstellingen kunnen belemmeren", zei de Fed. Update: om extra informatie toe te voegen. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

