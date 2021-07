Krimp passagiersvervoer blijft mondjesmaat afnemen - IATA Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het passagiersvervoer in de mondiale luchtvaartsector is in juni fors afgenomen, maar opnieuw iets minder sterk dan in de voorgaande maanden. Dit meldde brancheorganisatie IATA woensdag. De vraag naar vliegreizen daalde met 60,1 procent in vergelijking tot juni 2019, toen er nog geen sprake was van een coronacrisis. In mei ging het om een krimp van 62,9 procent en in april op een afname met 65,4 procent. IATA schreef deze kleinere krimp opnieuw toe aan verbeteringen op de binnenlandse markten, maar ditmaal ook aan een kleine verbetering bij de internationale reizen. Waar de daling internationaal 80,9 procent was, was dit voor binnenlands reizen 22,4 procent. Een maand eerder ging het om afnames van respectievelijk 85,4 en 23,7 procent. "Een beweging in de goede richting", schreef IATA woensdag. Maar de situatie blijft ver verwijderd van het ideaalplaatje. "Juni zou het begin van het piekseizoen moeten zijn, maar de maatschappijen vervoerden slechts 20 procent van de aantallen in 2019", merkte CEO Willie Walsh op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

