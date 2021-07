Beursblik: Bank of America herhaalt verkoopadvies voor Besi

(ABM FN-Dow Jones) BE Semiconductor Industries heeft in het tweede kwartaal conform verwachting gepresteerd, maar de vooruitzichten voor 2022 blijven onduidelijk. Dit stelden analisten van Bank of America woensdag, die daarbij hun verkoopadvies herhaalden met een koersdoel van 56,00 euro.

"We blijven bezorgd over de vraag in 2022, met name omdat de orders in het tweede kwartaal terugliepen", schreven de marktkenners van de Amerikaanse bank.

De orders kwamen in het tweede kwartaal uit op 200 miljoen euro, wat fors minder was dan de 327 miljoen euro in het eerste kwartaal.

Bank of America verhoogde de omzetraming voor 2021 naar 795 miljoen euro, maar verlaagde de raming voor 2022 naar 671 miljoen euro. Daarmee zit de bank ruim onder de analistenconsensus. De analisten houden rekening met een omzetdaling van 21 procent in 2022 en 2023. "En dat kan nog wel eens te voorzichtig zijn", voegden zij toe. "In de afgelopen 20 jaar is de markt nooit drie jaar op rij gegroeid", waarschuwden zij. De vorige keer leidde dit zelfs tot een omzetdaling van 27 procent in de daaropvolgende drie jaar.

Punten van zorg voor Bank of America zijn onder meer de substantiële toename van de orders voor mobiele toestellen. Mogelijk leidt dit eind dit jaar en begin volgend jaar tot het opschorten van orders. Daarnaast vinden de analisten dat hybrid bonding nog te klein is om een cyclische tegenwind op te vangen. En de korte doorlooptijden maken zicht op 2022 sowieso lastig.

Het aandeel Besi noteert woensdagmiddag 3,5 procent hoger op 73,06 euro.