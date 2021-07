Kleine openingswinst voor Wall Street verwacht na cijfergeweld

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt na het cijfergeweld van dinsdagavond en vanmiddag met kleine winsten van start te zullen gaan.

Circa een half uur voor opening noteerden de futures op de S&P 500 index 0,1 procent hoger en die voor de Nasdaq zelfs 0,4 procent in het groen.

Opnieuw zal er veel aandacht zijn voor alle kwartaalcijfers, maar de markt wacht ook op het rentebesluit van de Federal Reserve.

De belangrijkste vraag is wanneer de centrale bank met het soepele monetaire beleid gaat stoppen. Of die duidelijkheid er woensdag ook gaat komen, is zeer de vraag. Zeker nu het mondiale economische herstel onder druk staat omdat de deltavariant van het coronavirus oprukt, ook in de Verenigde Staten. Dat neemt bij de Fed wat druk weg om de weg richting 'taperen' in te gaan.

"We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank.

Kijkend naar het verleden concludeert valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe dat de rentevergadering in juli meestal niet voor veel volatiliteit zorgt.

"Beleidsmakers vermijden meestal dat ze grote beleidsaanpassingen aankondigen aan het begin van de zomer en voorafgaand aan de bijeenkomst in Jackson Hole in augustus."

Verder is er woensdag nog aandacht voor de wekelijkse olievoorraden.

De euro/dollar handelde op 1,1796 en olie werd ruim een half procent duurder.

Bedrijfscijfers

Microsoft overtrof in het afgelopen kwartaal de verwachtingen. De nettowinst steeg afgelopen kwartaal van 1,46 dollar naar 2,17 dollar per aandeel. Analisten voorspelden 1,92 dollar per aandeel. Het aandeel Microsoft stijgt woensdag, na de meevallende cijfers, in de handel voorbeurs met ruim een procent.

Alphabet, het moederbedrijf van Google, heeft in het tweede kwartaal een fors hogere omzet behaald, met een groei die het bedrijf 14 jaar geleden voor het laatst zag. De omzet steeg met 62 procent, van 38,3 miljard naar 61,88 miljard dollar. Het aandeel lijkt bijna 4 procent hoger te gaan openen.

Apple heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar een recordomzet behaald dankzij een stijging van de verkopen bij al zijn productcategorieën. Het was ook qua winstontwikkeling het beste derde kwartaal ooit. Het aandeel daalt naar verwachting een procent.

Nabeurs volgt Facebook met cijfers en donderdag is het de beurt aan Amazon.com, waarmee het cijferseizoen voor de 'Big Five' klaar is.

Starbucks heeft in het derde kwartaal van zijn lopende boekjaar beter gepresteerd dan verwacht dankzij het economisch herstel sinds de coronacrisis, maar de Amerikaanse koffieketen waarschuwde ook voor hogere kosten door de oplopende inflatie. Starbucks opent 3 procent in het rood.

Visa heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten behaald. De betaalvolumes met de Visa card stegen op jaarbasis met 39 procent. Het aandeel verliest vermoedelijk nipt bij opening.

Advanced Micro Devices heeft in het tweede kwartaal boven verwachting gepresteerd en verhoogde de omzetverwachting voor heel het boekjaar. AMD opent bijna 3 procent hoger.

Pfizer heeft in het afgelopen kwartaal de omzet fors zien stijgen, mede dankzij diens coronavaccin, en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Er lijkt een kleine openingswinst in de maak.

Boeing heeft de omzet met tientallen procenten zien stijgen en boekte ook weer winst. De koers lijkt meer dan 5 procent te gaan stijgen.

McDonald's overtrof in het tweede kwartaal van 2021 de verwachtingen en presteerde ook beter dan in het tweede kwartaal van 2019, voor het uitbreken van de coronacrisis. Het aandeel dreigt toch bijna een procent lager te gaan openen.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag in het rood. De Dow Jones index daalde 0,2 procent tot 35.058,52 punten, de breder samengestelde S&P 500 index verloor een half procent en de Nasdaq leverde zelfs 1,2 procent in.