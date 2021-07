Spotify verleidt meer gebruikers

(ABM FN-Dow Jones) Spotify heeft in het tweede kwartaal het aantal gebruikers verder zien stijgen, net als de omzet. Dat bleek bij de publicatie van de cijfers van de digitale muziekdienst op woensdagmiddag.

Het aantal maandelijkse gebruikers steeg naar 365 miljoen. Dat is 9 miljoen, of 3 procent, meer dan een kwartaal eerder. In het tweede kwartaal van 2020 had Spotify 299 miljoen gebruikers. Het aantal premium-gebruikers steeg naar 165 miljoen, een plus van 4 procent op kwartaalbasis.

Spotify boekte het afgelopen kwartaal een omzet van 2,3 miljard euro, een stijging op jaarbasis van 23 procent en een plus van 9 procent op kwartaalbasis.

De brutomarge steeg naar 28,4 procent en operationeel werd er een winst geboekt van 12 miljoen euro. Dat is 2 miljoen euro minder dan in het eerste kwartaal, maar in het tweede kwartaal van vorig leed Spotify nog een verlies van 167 miljoen euro.

Netto was er afgelopen kwartaal een verlies van 20 miljoen euro, nadat in de eerste drie maanden van het jaar nog 23 miljoen euro werd verdiend. In het tweede kwartaal van 2020 leed de muziekdienst evenwel een verlies van 356 miljoen euro.

Outlook

Voor het derde kwartaal verwacht Spotify 377 tot 382 miljoen gebruikers en een omzet van 2,31 tot 2,51 miljard euro. In het vierde kwartaal stijgt het aantal gebruikers door tot boven de 400 miljoen, denkt de muziekdienst. Dan zal er een kwartaalomzet van 2,48 tot 2,68 miljard euro worden gerealiseerd, is de verwachting.