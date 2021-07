Pfizer verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Pfizer heeft in het tweede kwartaal de omzet fors zien stijgen, mede dankzij diens coronavaccin, en verhoogde de outlook voor heel dit jaar. Dit bleek woensdag uit de cijfers van de Amerikaanse farmaceut. De omzet bedroeg in het eerste tweede kwartaal 19,0 miljard dollar, ofwel een operationele stijging van 86 procent op. Exclusief BNT162b2, het coronavaccin dat samen met BioNTech ontwikkeld werd, steeg de omzet met 10 procent tot 11,1 miljard dollar. De winst per aandeel kwam op 0,98 dollar uit. Een jaar eerder was dit nog 0,62 dollar. Aangepast voor bijzondere posten steeg de winst per aandeel van 0,62 naar 1,07 dollar. Outlook Pfizer heeft de outlook voor het hele boekjaar verhoogd. De omzet zal tussen de 78,0 en 80,0 miljard dollar uitkomen, denkt de farmaceut. Daaraan zal het coronavaccin vermoedelijk 33,5 miljard dollar bijdragen, uitgaande van 2,1 miljard vaccins die worden afgeleverd. De aangepaste winst per aandeel zal liggen tussen de 3,95 en 4,05 dollar. Eerder rekende de farmaceut nog slechts op een omzet van 70,5 tot 72,5 miljard dollar en een aangepaste winst van 3,55 tot 3,65 dollar per aandeel. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

