Europese beurzen kleuren groen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren woensdag rond lunchtijd in het groen. De Stoxx Europe 600 index won 0,4 procent tot 460,67 punten, de Duitse DAX steeg 0,3 procent op 15.559,37 punten, de Franse CAC 40 won 0,9 procent op 6,589,03 punten en de Britse FTSE 100 werd 0,3 procent duurder op 7.017,34 punten. "Afwachten lijkt vandaag het thema op financiële markten. Wachten op het besluit van de Fed vandaag, wachten op nieuwe winstcijfers, wachten op de laatste data over het aantal besmettingen in de belangrijke economieën en wachten op nieuwe informatie over de effectiviteit van vaccins en nieuwe Covid varianten", schreef analist Teeuwe Mevissen van Rabobank in een marktcommentaar. Veel vuurwerk wordt er vanavond van de Fed niet verwacht. "Beleidsmakers vermijden meestal dat ze grote beleidsaanpassingen aankondigen aan het begin van de zomer en voorafgaand aan de bijeenkomst in Jackson Hole in augustus”, zei valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe. De euro/dollar handelde woensdag op 1,1817. Bedrijfsnieuws Nadat dinsdagavond een aantal grote Amerikaanse techbedrijven de boeken openden, was de agenda vanochtend in Europa ook goed gevuld, al belooft het donderdag helemaal een drukte te worden. "Een verdere stijging [van de beurzen] lijkt in het verschiet aangezien de winstcijfers die naar buiten komen grotendeels beter zijn dan verwacht, denkt Mevissen van Rabobank. BASF heeft woensdag de onlangs verhoogde outlook voor 2021 herhaald. In het tweede kwartaal behaalde BASF een omzet van 19,8 miljard euro, een stijging van 56 procent. Topman Brudermüller wees op zowel stijgende volumes als prijzen in alle regio's en segmenten. Het aandeel verloor 0,8 procent. Adecco heeft in het tweede kwartaal van dit jaar de resultaten duidelijk zien stijgen. De uitzender verwacht dat de omstandigheden in het derde kwartaal verder zullen aantrekken, met een sterke omzetontwikkeling op jaarbasis. Het aandeel leverde meer dan 6 procent in. Deutsche Bank heeft in het tweede kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Een meevaller was dat er nog maar nauwelijks voorzieningen voor slechte leningen hoefden te worden getroffen. Het aandeel maakte een pas op de plaats. Het aandeel van Deutsche Boerse daalde ruim 4 procent. Ook bij Barclays gaat het goed. Barclays zag in het tweede kwartaal de winst voor belastingen significant stijgen en overtrof daarmee de niveaus van voor de coronacrisis en ook de marktverwachtingen. Het aandeel won 4,0 procent. ASMI daalde met 2,6 procent na meevallende cijfers, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zouden uitkomen. Vooral de orderinstroom oogt sterk, merkten analisten op. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.