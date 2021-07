Valuta: wachten op Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Federal Reserve

(ABM FN-Dow Jones) Het is rustig op de valutamarkten in afwachting van het rentebesluit van de Federal Reserve. Toch wordt er geen groot vuurwerk verwacht. De rentes zullen ongemoeid blijven en voorzitter Jerome Powell zal herhalen dat de hoge inflatie tijdelijk is. De belangrijkste vraag is wanneer de centrale bank daarmee gaat stoppen. Of die duidelijkheid er woensdag ook gaat komen, is zeer de vraag. Zeker nu het mondiale economische herstel onder druk staat omdat de deltavariant van het coronavirus oprukt, ook in de Verenigde Staten. Dat neemt bij de Fed wat druk weg om de weg richting 'taperen' in te gaan. "We verwachten dat voorzitter Jerome Powell niet zover zal gaan dat hij aankondigt dat taperen eraan zit te komen", aldus econoom Matthew Luzzetti van Deutsche Bank Kijkend naar het verleden concludeert valuta-analist Ima Sammani van Monex Europe dat de rentevergadering in juli meestal niet voor veel volatiliteit zorgt. "Beleidsmakers vermijden meestal dat ze grote beleidsaanpassingen aankondigen aan het begin van de zomer en voorafgaand aan de bijeenkomst in Jackson Hole in augustus." Toch zal de markt kijken wat er tijdens de tweedaagse bijeenkomst is gezegd over 'tapering', voorziet Sammani. De euro/dollar handelt woensdag op 1,1818. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

