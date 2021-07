Herstel voor AEX, ogen gericht op de Fed Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs breidde woensdagochtend de openingswinsten uit. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent op 741,73 punten, waarmee de Amsterdamse beurs deels herstelde van de verliezen op dinsdag. De cijfers van enkele grote Amerikaanse techreuzen op dinsdagavond zorgen voor een bescheiden opleving op de Europese beurzen vanochtend, zo zag marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Microsoft boekte opnieuw een recordomzet in het afgelopen kwartaal, terwijl Alphabet de omzet ook fors zag aantrekken, dankzij de advertentietak. Apple boekte een recordwinst in het afgelopen kwartaal, nadat klanten massaal nieuwe iPhones en andere apparaten kochten. Volgens marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade overtroffen de resultaten van Apple en Alphabet de verwachtingen. Verder is er volgens investment manager Simon Wiersma van ING hoop dat de centrale banken de geldkraan nog lang open zullen houden. "Vandaag weten we of de Amerikaanse centrale bank daar gehoor aan wil geven. Vanavond zal Fed-voorzitter Jerome Powell naar verwachting vertellen dat de beleidsrente ongewijzigd zal blijven en dat het nog te vroeg is om te taperen", zo voorziet Wiersma. "Hoewel de sterke bedrijfscijfers hebben geleid tot nieuwe records op de beurzen, moeten beleggers nauwlettend de Federal Reserve in de gaten houden en de verklaring van Powell uitpluizen", aldus Aslam van AvaTrade. Ook Aslam verwacht vanavond geen verandering in het beleid van de Fed. De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,1817. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar ook op 1,1819. De olieprijzen stegen met een procent. Naast het rentebesluit van de Fed, kijken beleggers nog uit naar cijfers van onder meer Qualcomm, Facebook, Paypal en McDonald's. Stijgers en dalers Onder de hoofdfondsen won Unibail 3,4 procent en Just Eat Takeaway steeg opnieuw met 1,5 procent. Dinsdag steeg het aandeel ook al aanzienlijk nadat aandeelhouder Cat Rock Capital Management aandrong op een combinatie met een andere wereldwijd actieve sectorgenoot en op desinvesteringen van activiteiten die niet tot de kern worden gerekend. Inmiddels deelt ook aandeelhouder Lucerne de kritiek van Cat Rock op de Amsterdamse maaltijdbezorger. ASMI daalde met 1,7 procent na meevallende cijfers, nadat de halfgeleiderspecialist begin deze maand al liet weten dat de resultaten ruim boven de eerder afgegeven outlook zouden uitkomen. ING bleek vooral over de orderinstroom te spreken. In de AMX won Eurocommercial Properties 2,5 procent, maar daalde Vopak 8,5 procent. Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar last gehad van teruglopende marktomstandigheden, maar realiseerde wel een EBITDA die conform verwachting was, zo stelde analist David Kerstens van Jefferies. Analisten wezen vooral op de voorziening van 70 miljoen euro die Vopak nam voor de nieuwe terminal in Panama. Onder de kleinere aandelen won CM.com 2,9 procent. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

