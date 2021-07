Kritiek op Just Eat Takeaway zwelt aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Lucerne Capital kan zich vinden in de kritiek die aandeelhouder Cat Rock Capital uitte op Just Eat Takeaway. Dit liet Lucerne dinsdagavond weten. "We zijn het roerend eens met de constateringen en conclusies" van Cat Rock, aldus Lucerne, dat onder leiding staat van Pieter Taselaar en Thijs Hovers. Het aandeel is volgens Lucerne enorm ondergewaardeerd, ondanks de leidende posities van de maaltijdbezorger, de sterke operationele prestaties en investeringen die zich uitbetalen. "Lucerne is van mening dat deze ondermaatse prestatie een direct gevolg is van de aanhoudend slechte communicatie van het management, die de geloofwaardigheid bij de beleggers aanzienlijk heeft beschadigd", aldus de teleurgestelde aandeelhouder. "Op deze waarderingsniveaus vinden wij dat het bedrijf geen toekomst heeft als zelfstandig bedrijf", zo klonk het. Net als Cat Rock vindt Lucerne daarom dat Just Eat Takeaway zijn communicatie sterk moet verbeteren, agressief eigen aandelen moet gaan inkopen, gefinancierd door de verkoop van niet-kernactiviteiten, en moet onderzoeken of het de aandeelhouderswaarde kan verhogen met nieuwe strategische initiatieven. Cat Rock vindt dat Just Eat Takeaway moet kijken naar een fusie met een sectorgenoot. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

