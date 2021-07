Beursblik: Degroof verhoogt koersdoel Accell Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft woensdag het koersdoel voor Accell verhoogd van 42,00 naar 47,00 euro met een onveranderd Houden advies. "Ondanks dat een tekort aan onderdelen en problemen in aanvoerketen de groei drukken, was de marge in de eerste jaarhelft boven verwachting", aldus analist Frank Claassen. Hij is ook positief gestemd voor de middellange termijn, zowel voor de markt als voor Accell specifiek, maar op de korte termijn is het lastig om een inschatting te maken door het tekort en de verstoringen. Degroof verlaagde in april, na een koersstijging van 60 procent, het advies naar Houden. Het nieuwe koersdoel biedt te weinig opwaarts potentieel om weer een koopaanbeveling af te geven, aldus Claassen. Het aandeel Accell handelde woensdag op 42,20 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

