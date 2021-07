Beursblik: geen grote verrassingen bij Vopak Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het tweede kwartaal van dit jaar last gehad van teruglopende marktomstandigheden, maar realiseerde wel een EBITDA die conform verwachting was. Dit stelde analist David Kerstens van Jefferies woensdag. De EBITDA liep met 2 procent op tot 206 miljoen euro, hetgeen in lijn was met de consensus van 206 miljoen. De aangepaste winst per aandeel daalde met 8 procent tot 0,61 euro, hetgeen onder de consensus lag van 0,65 euro. Kerstens merkte bovendien op dat Vopak nog eens een afschrijving deed van 70 miljoen euro voor de nieuwe terminal in Panama na een afschrijving van 43 miljoen euro in het vierde kwartaal. In totaal schreef Vopak 60 procent van de geschatte waarde van de terminal af. Het tankopslagbedrijf handhaafde vanochtend de verwachting dat de bijdrage van deze groeiprojecten aan de resultaten aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte van 30 tot 50 miljoen euro zullen uitkomen, afhankelijk van valutaschommelingen en marktontwikkelingen. Tegen 2023 zal die bijdrage 110 tot 125 miljoen euro zijn, inclusief de joint venture met Aegis in India. Jefferies mikt op een bijdrage van 150 miljoen euro exclusief de joint venture. Jefferies heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 52,00 euro. Het aandeel Vopak sloot dinsdag op 38,70 euro. ABM Financial News; info@abmfn.nl; Redactie: +31(0)20 26 28 999.

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.